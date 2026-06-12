Kto ma opłacane składki przez państwo?

Podczas pytań bieżących w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem o grupy społeczne objęte finansowaniem składek emerytalnych i zdrowotnych ze środków publicznych.

Wiceminister Sebastian Gajewski wyjaśnił, że składki są finansowane nie tylko bezpośrednio z budżetu państwa, ale również z funduszy publicznych, takich jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsza grupa: osoby sprawujące opiekę nad dziećmi i bliskimi

Najszerszą grupę beneficjentów stanowią osoby wykonujące obowiązki opiekuńcze. Państwo finansuje składki między innymi za osoby:

przebywające na urlopie wychowawczym,

pobierające zasiłek macierzyński,

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,

korzystające z zasiłku dla opiekuna,

opiekujące się osobami pobierającymi świadczenie wspierające.

Celem tych rozwiązań jest ochrona osób, które czasowo ograniczają lub rezygnują z aktywności zawodowej ze względu na opiekę nad dziećmi albo osobami zależnymi.

Bezrobotni i osoby poszukujące pracy także mogą liczyć na wsparcie

Drugą grupą są osoby pozostające poza rynkiem pracy, ale aktywnie poszukujące zatrudnienia. Jak wskazał wiceminister, finansowanie składek obejmuje między innymi osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych. Wsparciem objęte są również osoby z niepełnosprawnościami poszukujące pracy, które otrzymują odpowiednie stypendia.

Rozwiązanie ma zapobiegać przerwom w historii ubezpieczeniowej i ograniczać negatywne skutki czasowej nieaktywności zawodowej.

Nianie, żołnierze i duchowni. Te grupy również korzystają z dopłat

Trzecią kategorię stanowią osoby wykonujące zadania uznawane za ważne z punktu widzenia interesu publicznego lub wymagające szczególnego wsparcia.

Do tej grupy należą:

nianie zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej,

żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,

duchowni, za których składki finansowane są za pośrednictwem Funduszu Kościelnego.

Według resortu w przypadku niań uzasadnieniem jest ochrona macierzyństwa i wsparcie rodzin wychowujących dzieci. W odniesieniu do żołnierzy chodzi o realizację zadań związanych z obronnością państwa.

Czy emeryci z niskimi świadczeniami otrzymają podobne wsparcie?

Podczas debaty pojawiło się również pytanie o możliwość objęcia dodatkowymi formami wsparcia emerytów pobierających świadczenia niższe od minimalnej emerytury.

Wiceminister nie przedstawił jednak konkretnych planów rozszerzenia systemu finansowania składek na tę grupę. Temat został poruszony w kontekście działań mających ograniczać ryzyko ubóstwa wśród seniorów.

FAQ

Kto ma opłacane składki przez państwo?

Przede wszystkim osoby sprawujące opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, bezrobotni pobierający zasiłek, niektóre osoby z niepełnosprawnościami, nianie, żołnierze niezawodowi oraz duchowni.

Czy państwo opłaca składki za osoby na urlopie wychowawczym?

Tak. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należą do grup objętych finansowaniem składek ze środków publicznych.

Czy bezrobotni mają opłacane składki emerytalne?

Tak, jeśli pobierają zasiłek dla bezrobotnych i spełniają warunki określone w przepisach.

Dlaczego państwo finansuje składki za wybrane grupy?

Celem jest ochrona osób wykonujących obowiązki opiekuńcze, wspieranie osób poszukujących pracy oraz zabezpieczenie grup realizujących zadania ważne dla interesu publicznego.

Czy duchowni mają opłacane składki z budżetu państwa?

Tak. Składki duchownych są finansowane za pośrednictwem Funduszu Kościelnego.