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Tyle wynosi średnia wypłacana przez ZUS emerytura. Niewiele mniej niż płaca minimalna

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 19:00
emeryt, senior, pieniądze, zus
Przeciętna emerytura z ZUS/Shutterstock
Wysokość przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS w I kwartale 2026 roku jest tylko nieznacznie niższa niż płaca minimalna. Niewiele jednak mówi o dochodach seniorów: wielu z nich otrzymuje zdecydowanie niższe świadczenia.

Rozpiętość kwot wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur jest ogromna: od tzw. emerytur groszowych po rekordowo wysokie świadczenie w wysokości 54 tys. zł. brutto miesięcznie. Najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje mieszkaniec Śląska.

Wielu emerytów i rencistów otrzymuje jednak niższe świadczenia: z reguły niższe emerytury pobierają kobiety, ta różnica wynosi około 1500 zł.

Średnia emerytura wypłacana przez ZUS

Średnia emerytura wypłacana przez ZUS w 2026 roku przekracza już 4500 zł brutto miesięcznie. W marcu 2026 r. wyniosła dokładnie 4509,64 zł brutto. W lutym (przed waloryzacją) średnia wypłacana emerytura była niższa o około 260 zł (wynosiła dokładnie 4249 zł).

Biorąc pod uwagę również finansowane z FUS renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, przeciętna kwota wypłacanych rent i emerytur to 4381 zł. Oznacza to wzrost wysokości świadczeń o 7,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

W marcu 2026 r. przeciętne kwoty wypłacanych przez ZUS świadczeń wyniosły:

  • 4510 zł brutto: emerytura,
  • 3550 zł brutto: renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • 4007 zł brutto: renta rodzinna,
  • 6044 zł: emerytura pomostowa.

To jednak wartości przeciętne. Najniższa wypłacana emerytura wynosi 2 grosze miesięcznie, na koniec 2025 roku świadczenia niższe od minimalnej emerytury pobierało prawie 460 tys. osób. Obecnie wysokość emerytury minimalnej to 1978,49 zł brutto miesięcznie.

W ubiegłym roku emeryturę minimalną otrzymywało ok. 165 tys. osób (to także matki pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, którym ZUS dopłaca do emerytury minimalnej nawet 1030 zł miesięcznie).

Ważne

Zdecydowana większość emerytów otrzymuje świadczenia niższe niż 4500 zł brutto, blisko 1/3 emerytów nie dostaje więcej niż 3000 zł brutto miesięcznie.

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Liczba emerytów i rencistów w Polsce

Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób. Same emerytury pobiera 6,4 mln osób.

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88 proc wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9 proc.

Przyszłe emerytury będą niższe

Już wiadomo, że przyszłe emerytury (nie dotyczy to osób, którym już przyznano świadczenia) będą niższe. Nowe tablice dalszego trwania życia opublikowane przez GUS nie pozostawiają złudzeń: żyjemy coraz dłużej, zgromadzone na koncie emerytalnym środki będą dzielone przez większą liczbę miesięcy.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: ZUSemeryturyFUS
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