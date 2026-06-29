Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia wzory legitymacji emeryta-rencisty. Od 13 lipca plastikowe karty w zielonym kolorze nie będą już wydawane: zastąpią je dokumenty w odcieniu szaro-niebieskim. Jednocześnie zmienia się także wzór mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Co to oznacza dla osób, które korzystają ze zniżek, jakie daje legitymacja emeryta-rencisty?

Zmiana w wyglądzie legitymacji emeryta-rencisty

Jeszcze w styczniu tego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Wkrótce zmiany w wyglądzie dokumentu zaczną obowiązywać.

ZUS w ostatnich dniach czerwca oficjalnie poinformował o zmianie wzoru legitymacji emeryta-rencisty. To dokument, który potwierdza status osoby, której przyznano świadczenie z ZUS (emerytom, rencistom, pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) i który uprawnia do szeregu zniżek i przywilejów. To m.in. zniżki na przejazdy transportem publicznym czy bilety na wydarzenia kulturalne, a także tańsze pobyty w uzdrowiskach.

W 2026 roku plastikowa karta wydawana jest wyłącznie na wniosek: ZUS nie wydaje dokumentu automatycznie, jej wyrobienie jest jednak bezpłatne. Od 13 lipca zieloną kartę zastąpi dokument w kolorze szaro-niebieskim. Nie chodzi jednak wyłącznie o zmianę wizualną, ale wprowadzenie zaawansowanych zabezpieczeń. Dotychczasowe zielone karty łatwiej podrobić, teraz ma to być trudniejsze.

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty

Nowa legitymacja emeryta-rencisty będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie ona zawierała elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem: mikrodruk niemożliwy do odczytania gołym okiem czy gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło. Każdy dokument zyska również unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Zmieni się również wzór mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. W nowej mLegitymacji nie będzie już informacji o oddziale, który wydał legitymację.

Czy seniorzy muszą składać wnioski o nowe legitymacje?

Legitymacja emeryta-rencisty, również w formie cyfrowej to dokument, który potwierdza prawo do zniżek i ulg. Czy zmiana wzoru legitymacji oznacza, że te już wydane stracą ważność? Nie, ZUS nie wycofuje z obiegu zielonych kart, uprawnieni mogą nadal korzystać ze wszystkich przysługujących im ulg.

Klienci nie muszą składać wniosku o wydanie nowej legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez okres na nich wskazany

- informuje na swojej stronie ZUS.