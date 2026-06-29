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Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:05
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?/Shutterstock
Tylko do 12 lipca 2026 r. włącznie ZUS będzie wydawał zielone legitymacje emeryta-rencisty. Seniorzy, którzy chcą posiadać taką plastikową kartę, muszą pospieszyć się ze złożeniem wniosku o dokument. Od 13 lipca ZUS wprowadza zmiany. To koniec dokumentów w dotychczasowej formie. Czy seniorzy muszą wymienić legitymacje, by zachowały ważność?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia wzory legitymacji emeryta-rencisty. Od 13 lipca plastikowe karty w zielonym kolorze nie będą już wydawane: zastąpią je dokumenty w odcieniu szaro-niebieskim. Jednocześnie zmienia się także wzór mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Co to oznacza dla osób, które korzystają ze zniżek, jakie daje legitymacja emeryta-rencisty?

Zmiana w wyglądzie legitymacji emeryta-rencisty

Jeszcze w styczniu tego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Wkrótce zmiany w wyglądzie dokumentu zaczną obowiązywać.

ZUS w ostatnich dniach czerwca oficjalnie poinformował o zmianie wzoru legitymacji emeryta-rencisty. To dokument, który potwierdza status osoby, której przyznano świadczenie z ZUS (emerytom, rencistom, pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) i który uprawnia do szeregu zniżek i przywilejów. To m.in. zniżki na przejazdy transportem publicznym czy bilety na wydarzenia kulturalne, a także tańsze pobyty w uzdrowiskach.

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W 2026 roku plastikowa karta wydawana jest wyłącznie na wniosek: ZUS nie wydaje dokumentu automatycznie, jej wyrobienie jest jednak bezpłatne. Od 13 lipca zieloną kartę zastąpi dokument w kolorze szaro-niebieskim. Nie chodzi jednak wyłącznie o zmianę wizualną, ale wprowadzenie zaawansowanych zabezpieczeń. Dotychczasowe zielone karty łatwiej podrobić, teraz ma to być trudniejsze.

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty

Nowa legitymacja emeryta-rencisty będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie ona zawierała elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem: mikrodruk niemożliwy do odczytania gołym okiem czy gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło. Każdy dokument zyska również unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

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Zmieni się również wzór mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. W nowej mLegitymacji nie będzie już informacji o oddziale, który wydał legitymację.

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Czy seniorzy muszą składać wnioski o nowe legitymacje?

Legitymacja emeryta-rencisty, również w formie cyfrowej to dokument, który potwierdza prawo do zniżek i ulg. Czy zmiana wzoru legitymacji oznacza, że te już wydane stracą ważność? Nie, ZUS nie wycofuje z obiegu zielonych kart, uprawnieni mogą nadal korzystać ze wszystkich przysługujących im ulg.

Klienci nie muszą składać wniosku o wydanie nowej legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez okres na nich wskazany

- informuje na swojej stronie ZUS.

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Podstawa prawa

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSmObywatellegitymacja emeryta-rencistyzniżki dla seniorów
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