Renta socjalna wynosi obecnie 1978,49 zł brutto miesięcznie i jest równa najniższej rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2027 roku po corocznej waloryzacji może przekroczyć kwotę 2 tys. zł, jednak najpewniej nieznacznie. Wszystko wskazuje na to, że waloryzacja rent i emerytur w 2027 roku nie będzie tak duża jak w 2026 roku. To oznacza, że zarówno emeryci jak i osoby na rencie otrzymają jedynie nieznacznie wyższe świadczenia.

Renta socjalna 2027 - komu przysługuje to świadczenie?

Renta socjalna jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, a naruszenie sprawności organizmu powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub na studiach przed ukończeniem 25. roku życia,

podczas odbywania studiów doktoranckich.

Świadczenie może być przyznane na stałe lub na czas określony: zależnie od treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

2047,34 zł miesięcznie: tyle może wynieść renta socjalna w 2027 roku

Wraz z marcową waloryzacją świadczeń wzrośnie również wysokość renty socjalnej. 11 czerwca 2026 r. rząd ogłosił swoją propozycję ustalenia wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Na wysokość waloryzacji wpływają przede wszystkim:

średnioroczna inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów,

co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,

ewentualna decyzja rządu o zastosowaniu korzystniejszego wskaźnika.

Prognozowany na rok 2027 wskaźnik waloryzacji wyniósłby zatem 3,48 proc. Minimum o tyle wzrosną świadczenia.

Ostateczna prognoza waloryzacji na 2027 r. nie jest jeszcze znana. Można jednak pokusić się o orientacyjne wyliczenia. Jeśli chodzi o rentę socjalną, która obecnie wynosi 1978,49 zł, oznaczałoby to wzrost o około 69 zł. Po waloryzacji w 2027 roku renta socjalna mogłaby być wypłacana w kwocie 2047,34 zł brutto miesięcznie.

Jesienią 2026 r. rząd przedstawi prognozy makroekonomiczne i wstępne założenia waloryzacji. W styczniu 2027 r. GUS opublikuje dane niezbędne do obliczenia wskaźnika waloryzacji, w lutym 2027 r. poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji. Nowa kwota renty socjalnej zacznie obowiązywać od 1 marca 2027 r.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, którym przyznano rentę socjalną, mogą otrzymać również dodatek dopełniający do renty socjalnej. Obecnie dodatek dopełniający przysługuje w kwocie 2704,71 zł brutto. Kwota ta również podlega waloryzacji.

Przy waloryzacji zbliżonej do tej z 2026 r. (5,3 proc.) dodatek wzrósłby do około 2848 zł brutto miesięcznie, jednak prawdopodobnie jego kwota będzie nieco niższa. Przyjmując wskaźnik na poziomie 3,48 proc. dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2027 roku może wynieść 2799 zł brutto miesięcznie. Razem z rentą socjalną to już 4846 zł brutto.