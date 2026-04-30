Seniorzy dostaną prawie 7000 zł od ZUS. Wystarczy spełnić kryterium wiekowe

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 08:54
7000 zł dla seniorów - dla kogo świadczenie honorowe?
Nie trzeba mieć przyznanej emerytury ani renty, staż pracy również jest tutaj bez znaczenia. To świadczenie w wysokości blisko 7000 zł dostanie każdy po spełnieniu warunku dotyczącego wieku. Można je łączyć z emeryturą, rentą i wszystkimi dodatkami.

Świadczenie w wysokości blisko 7 tysięcy złotych wypłacane jest co miesiąc. Gdy już zostanie przyznane, przysługuje do końca życia. Większość seniorów dostanie je bez konieczności składania wniosku, jedynie niektórzy będą musieli wypełnić dokument i przekazać go do organu rentowego. ZUS nie odrzuca wniosków, jeśli tylko senior spełnia warunek wieku.

Prawie 7000 zł od ZUS co miesiąc. Komu przysługuje świadczenie?

Mowa o świadczeniu honorowym, zwanym też emeryturą honorową. Otrzymują je wszyscy seniorzy w Polsce, którzy szczęśliwie dożyli setnych urodzin. By co miesiąc otrzymywać przelew w wysokości 6938,92 zł (do tego emeryturę i inne dodatki) bez konieczności składania wniosku, wystarczy pobierać dowolne inne świadczenie z ZUS (emeryturę, rentę, dodatek pielęgnacyjny). Wtedy ZUS świadczenie honorowe zacznie wypłacać od razu po ukończeniu 100 lat.

Ci, którzy nie pobierają żadnego świadczenia (ZUS „nie widzi” ich w systemie), powinni złożyć wniosek o świadczenie honorowe. Konieczne jest wówczas uzupełnienie formularza ESH i złożenie wniosku do ZUS. W celu potwierdzenia wieku trzeba również dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (odpis aktu urodzenia).

Raz przyznane świadczenie wypłacane jest dożywotnio, a jego kwota co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją. Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe wynosiło dokładnie 6246,13 zł miesięcznie, już w marcu 2025 roku wzrosło do 6589,67 zł brutto (ta kwota obowiązywała do końca lutego 2026 r.).

Ilu seniorów dostaje świadczenie honorowe?

W Polsce osób, które nie nabyły prawa do emerytury (musiały wnioskować o świadczenie honorowe) jest obecnie około 100. Ponieważ jednak żyjemy coraz dłużej, powiększa się również grupa stulatków. Zgodnie z przekazanymi przez ZUS danymi, świadczenie honorowe jest wypłacane 4179 seniorom (to dane na koniec marca 2026). Zdecydowana większość stulatków świadczenie otrzymała automatycznie.

Jeszcze pod koniec września stulatków pobierających świadczenie honorowe było mniej o około 300 osób. Świadczenie honorowe można łączyć z dodatkami do rent i emerytur oraz innymi świadczeniami.

