Dobra wiadomość dla emerytów. ZUS zmienia terminy wypłaty świadczeń

Beata Jasina-Wojtalak
47 minut temu
Nowy harmonogram wypłat emerytur maj 2026
ZUS był zmuszony zmienić harmonogram wypłat rent i emerytur w maju 2026. Część osób świadczenia otrzyma wcześniej niż w standardowym terminie. Kto może spodziewać się wcześniejszego przelewu? Oto dokładny harmonogram wypłaty rent i emerytur w maju 2026.

ZUS wypłaca świadczenia zgodnie z powszechnie dostępnym harmonogramem. Emerytura lub renta wypłacane są w stałym terminie, podobnie jak dodatki do rent i emerytur czy świadczenia typu trzynasta i czternasta emerytura. Majowy harmonogram ulega zmianie przez układ świąt w kalendarzu.

Zmieniony harmonogram wypłat emerytur w maju 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwyczajowo emerytury i renty wypłaca w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Środki na wypłaty są przekazywane na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, a do banku 1 dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem czy przypada on w dzień roboczy czy nie

- wyjaśnia Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS.

W maju emerytury i renty zostaną wypłacone w zmienionych terminach:

  • 30 kwietnia (dla osób z terminem wypłaty 1 maja),
  • 6 maja,
  • 8 maja (dla osób z terminem wypłaty 10 maja),
  • 15 maja,
  • 20 maja,
  • 25 maja.

Jak widać zmiany w terminach wypłat dotyczą osób, które świadczenia otrzymują 1 i 10 dnia miesiąca. Świadczenia z 1 maja (z racji Święta Pracy) trafią na konta uprawnionych najpóźniej 30 kwietnia, za to świadczenia z 10 maja (niedziela), na kontach pojawią się do piątku 8 maja.

Kiedy ZUS wypłaci dodatki do majowych rent i emerytur?

Nie ma jednego ustalonego z góry dnia, w którym do wszystkich trafiają dodatki do rent i emerytur. Świadczenia (w tym dodatki) są wypłacane w stałych terminach przypisanych do emerytury lub renty, najczęściej1, 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.

Tutaj także znaczenie ma układ świąt w kalendarzu. Gdy termin wypłaty dodatku wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze na koncie pojawiają się wcześniej: wypłaty realizowane są do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Tematy: ZUSemeryturyharmonogram wypłat emerytur
