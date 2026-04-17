Wysokość emerytur w Polsce i w Niemczech różni się, jednak sama kwota to tylko część obrazu. Równie ważne są koszty życia i siła nabywcza. Przywykliśmy już do obrazków, które pokazują, że niemieckich emerytów stać na wiele, za to w Polsce seniorom ledwo starcza na życie, a na leki nierzadko już brakuje. Jaka jest prawda? Polka, która dostała wyliczenie wysokości emerytury z niemieckiego ZUS-u ma powody by spodziewać się, że srebrne lata w Niemczech wcale nie będą tak tłuste.

Emerytura po 20 latach pracy w Niemczech

Historia pani Elżbiety z Mysłowic została opisana przez Onet. Do Niemiec mieszkanka Mysłowic wyjechała w wieku 41 lat, po śmierci swojego męża. Był 2005 rok, a w mieście brak perspektyw na to, by z jednej pensji utrzymać dwójkę dzieci i spłacać kredyt. Jak wiele Polek, zatrudnienie znalazła za granicą, pracując jako opiekunka osób starszych.

Początkowo miał to być wyjazd na kilka miesięcy, finalnie pani Elżbieta spędziła tam dwie dekady. Dzięki pracy w Niemczech i tak naprawdę dzieleniu życia między dwoma domami udało jej się zapewnić córkom utrzymanie i opłacić wykształcenie.

Od uzyskiwanego wynagrodzenia odprowadzała składki licząc na to, że dzięki temu będzie mogła liczyć na godną emeryturę. Niestety wygląda na to, że kwota, jaką otrzyma w ramach emerytury nie ma za wiele wspólnego z godnym, a już na pewno dostatnim życiem.

Tyle emerytury dostanie Polka

Po 20 latach pracy, w wieku 61 lat pani Elżbieta poprosiła Deutsche Rentenversicherung o wyliczenie wysokości emerytury. Nie spodziewała się specjalnie wysokiego wynagrodzenia, jednak to, które zostało jej wyliczone, wprawiło ją w osłupienie. Niemiecka instytucja przysłała dokumenty wraz z informacją o wysokości wyliczonej emerytury.

Pani Elżbieta sądziła, że to błąd. Szybko jednak okazało się, że to kwota, na którą może liczyć osoba, która przepracowała 20 lat uzyskując przeciętne, lub nieco niższe od przeciętnego wynagrodzenie.

Deutsche Rentenversicherung podał, że jej emerytura po 20 latach pracy w Niemczech wyniesie od 520 do 600 euro. Z pewnością nie jest to imponująca kwota, raczej rażąco niska. Nawet, gdyby przemnożyć ja przez 4,23, czyli aktualny kurs waluty. Również w Polsce emerytura na poziomie maksymalnie 2500 zł nie pozwala na życie bez wyrzeczeń.

W Niemczech pełne świadczenie emerytalne można uzyskać dopiero po 45 latach pracy. Im wyższe zarobki i dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura. Krótszy staż pracy przekłada się na dużo niższe świadczenie. To pokazuje, że również w Niemczech emerytury niekoniecznie są wysokie.

W Niemczech sporo emerytów żyje dość skromnie, a część musi korzystać z dodatkowego wsparcia socjalnego. Oczywiście są też osoby dobrze sytuowane, szczególnie te z wysokimi zarobkami w trakcie kariery zawodowej lub z dodatkowymi oszczędnościami.

W efekcie obraz „zamożnego niemieckiego emeryta” jest częściowo stereotypem: dotyczy pewnej grupy, ale nie oddaje sytuacji wszystkich seniorów.