Program „Rodzina 800+” (wcześniej „500+”) to jeden z najważniejszych elementów polityki społecznej ostatnich lat. Jego celem jest wsparcie rodzin w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci. Świadczeniem objętych jest około 6,5 mln dzieci i choć jego efekty wciąż podlegają szerokim dyskusjom, faktem jest, że miliony polskich rodzin nie wyobrażają sobie już tego, by 800 plus mogło zniknąć.

Reklama

800 plus dla seniorów za każde wychowane, pracujące już dziecko

800 plus (początkowo w kwocie 500 zł miesięcznie) wprowadzono w 2016 roku, najpierw było ono świadczeniem przysługującym na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. By otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko, konieczne było spełnienie kryterium dochodowego. Dziś 800 plus przysługuje na każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. Co roku trzeba tylko pamiętać o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy.

Coraz częściej mówi się jednak o tym, że współcześni rodzice kilkulatków są w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ ich rodzice, a dziadkowie współczesnej młodzieży, takiego wsparcia od państwa nie mieli. I tu właśnie zrodził się pomysł, by 800 plus przysługiwało również obecnym seniorom za trud wychowania dzieci w czasach, gdy koszty utrzymania wcale nie były niskie.

Będzie 800 plus dla seniorów? Petycja w Sejmie

Jeszcze w 2023 roku do Sejmu wpłynęła w tej sprawie petycja. Była to odpowiedź na ustawę dotyczącą podniesienia wysokości świadczenia z 500 do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku. Autor petycji podkreślał w niej, że emeryci są w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ ich emerytury są rażąco niskie w porównaniu do obecnych wynagrodzeń. Dodatek do emerytury w wysokości 800 zł za każde wychowane dziecko byłby w jego ocenie sprawiedliwy społecznie i ekonomicznie uzasadniony.

Zgodnie z założeniami pomysłu autora petycji, 800 plus miałoby przysługiwać na każde wychowane, dorosłe już dziecko, które pracuje i płaci w Polsce podatki. Co więcej, 800 zł "za dziecko" miałoby przysługiwać każdemu z rodziców. To oznaczałoby spory przychód w domowym budżecie. we. Im więcej wychowanych dzieci, tym wyższe świadczenie.

Czy jest szansa, że taki dodatek do emerytury w wysokości 800 zł miesięcznie zostanie wprowadzony w 2026 roku? Odpowiedź resortu rodziny nie daje powodów do optymizmu. Jak wskazano, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur. Program skierowany jest do rodziców dzieci do 18. roku życia i to zapewne nigdy nie ulegnie zmianie.

Choć coraz częściej mówi się o konieczności wsparcia polityki senioralnej już wiadomo, że nie będzie bonu dla seniora. Nie ma tez co liczyć na 800 plus dla seniorów, za to na dodatkowe środki mogą liczyć seniorzy, którzy wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Także ci, którym WZON przyznał co najmniej 70 punktów określając poziom potrzeby wsparcia, otrzymają świadczenie wspierające.