Izrael zaostrza retorykę wobec Iranu. Premier mówi o „reżimie terroru”

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:46
Netanjahu: będziemy dążyć do likwidacji irańskiego „reżimu terroru"
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w opublikowanym we wtorek nagraniu wideo zapowiedział, że Izrael będzie dążył do obalenia irańskiego „reżimu terroru”.

Podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa Mosadu - izraelskiej służby wywiadowczej, Romana Gofmana, Netanjahu określił Iran jako „reżim terroru, który jest skazany na zagładę”.

„I możemy zrealizować ten cel - ten reżim nie będzie nam już zagrażał bronią jądrową i tysiącami śmiercionośnych pocisków” - podkreślił izraelski premier.

W poniedziałek półoficjalna irańska agencja Tasnim podała, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków Izraela na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.

Od 8 kwietnia między USA i Izraelem a Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Media amerykańskie podały 28 maja, że negocjatorzy z USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która mówi o przedłużeniu rozejmu o 60 dni i rozpoczęciu negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta USA Donalda Trumpa. (PAP)

Źródło: PAP
