Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała. Stopy procentowe znów bez zmian

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:50
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym we wtorek posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

Decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku

Jak zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz rankomat.pl, decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych poprzednim poziomie nie była zaskoczeniem dla rynku, biorąc pod uwagę niespodziewanie niski poziom inflacji w maju (3,1% r/r). Analityk zauważa też, że spada ryzyko znaczących podwyżek stóp w kolejnych miesiącach. - Kontrakty terminowe FRA wciąż przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR 6M podskoczy z obecnego poziomu 3,94% do 4,26%. Należy jednak podkreślić, że jeszcze 19 maja przewidywały wzrost do 4,64%. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że gdyby prognoza się sprawdziła i WIBOR 6M wzrósł do 4,26%, rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat wzrosłaby o 113 zł - czytamy w komentarzu.

Źródło: PAP
