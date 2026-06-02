Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała. Stopy procentowe znów bez zmian

Stopy procentowe NBP utrzymane

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

Decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku

Jak zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz rankomat.pl, decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych poprzednim poziomie nie była zaskoczeniem dla rynku, biorąc pod uwagę niespodziewanie niski poziom inflacji w maju (3,1% r/r). Analityk zauważa też, że spada ryzyko znaczących podwyżek stóp w kolejnych miesiącach. - Kontrakty terminowe FRA wciąż przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR 6M podskoczy z obecnego poziomu 3,94% do 4,26%. Należy jednak podkreślić, że jeszcze 19 maja przewidywały wzrost do 4,64%. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że gdyby prognoza się sprawdziła i WIBOR 6M wzrósł do 4,26%, rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat wzrosłaby o 113 zł - czytamy w komentarzu.