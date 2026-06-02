Dane, odpowiedzialność i edukacja: fundamenty współpracy Totalizatora Sportowego i BIK

dzisiaj, 15:42
Totalizator Sportowy i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podpisały list intencyjny, rozpoczynając współpracę na rzecz wspólnej misji budowania bezpieczeństwa i odpowiedzialności finansowej. Strony deklarują działania, których celem jest ochrona przed skutkami nieodpowiedzialnego uczestnictwa w grach na pieniądze.

Zakres współpracy obejmuje przede wszystkim działania na rzecz edukacji konsumentów w obszarze odpowiedzialnej gry i odpowiedzialnego jej finansowania. Partnerzy będą realizować wspólne kampanie informacyjne oraz projekty badawcze i analityczne promujące świadome uczestnictwo w grach na pieniądze.

Istotnym elementem inicjatywy jest również rozwój i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie etycznego zarządzania danymi i transparentności wobec klientów. Współpraca koncentruje się także na podnoszeniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych oraz przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom.

Wspólne działania będą realizowane z poszanowaniem społecznej misji obu instytucji oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

Naszą intencją jest współpraca, która realnie przełoży się na większe bezpieczeństwo i odpowiedzialność uczestnictwa w grach na pieniądze. Chcemy wypracować rozwiązania, które będą wspierać ochronę grających, promować etyczne podejście w szeroko rozumianym biznesie gamingowym oraz zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa w świecie cyfrowym – mówi Beata Stelmach, Prezeska Zarządu, Totalizator Sportowy. 

-Współpraca międzysektorowa ma dziś kluczowe znaczenie, bo tylko łącząc kompetencje idoświadczenia różnych branż możemy realnie chronić i wpływać na świadomość finansową społeczeństwa. Grupę BIK i Totalizator Sportowy łączy wspólna misja edukacyjna - od odpowiedzialnej gry i finansowania, po bezpieczeństwo danych i przeciwdziałanie nadużyciom. Działając razem, łączymy wiedzę, technologię i analitykę danych, aby skuteczniej chronić konsumentów. W perspektywie długofalowej możemy budować trwałe postawy oparte na samokontroli oraz świadomym podejmowaniu decyzji finansowych – mówi dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK.

