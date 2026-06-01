Forsal logo

Kryzys paliwowy na Krymie. Rosja wprowadza limity sprzedaży

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 17:48
Krym
Media: na Krymie zaanektowanym przez Rosję zaczyna brakować paliwa/ShutterStock
Na okupowanym przez Rosję Krymie władze rosyjskie wprowadzają kolejne restrykcje dotyczące sprzedaży paliw – poinformował portal Krym.Realii, należący do Radia Swoboda.

Portal powołał się na wypowiedź rosyjskiego namiestnika Krymu, Siergieja Aksionowa.

- Od 31 maja benzyna AI-95 będzie sprzedawana przede wszystkim komunalnym i społecznym środkom transportu, a także na podstawie talonów – bez ograniczeń ilościowych. Jednocześnie sprzedaż benzyny Pb95 na stacjach paliw sieci (...) będzie prowadzona wyłącznie na talony – powiedział Aksionow i dodał, że największe problemy dotyczą benzyny PB92 (wciąż bardzo popularnej na terenie Rosji, Ukrainy i innych państw powstałych po rozpadzie ZSRR - PAP). Wprowadzono bowiem limit sprzedaży wynoszący 20 l na jeden pojazd, a sprzedaż do kanistrów została wstrzymana.

Kryzys paliwowy i prognozy normalizacji sytuacji

Według Aksionowa normalizacja sytuacji powinna nastąpić w ciągu 30 dni. O problemach z benzyną poinformował również mianowany przez Rosję gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew. Jak stwierdził, już rano 31 maja stacje jednej z sieci sprzedały w ciągu kilku godzin cały dzienny limit paliwa.

- W Sewastopolu sprzedaż benzyny Pb92 i PB95 będzie prowadzona wyłącznie na talony. Jest to środek tymczasowy, niezbędny do uzupełnienia zapasów paliwa na stacjach – powiedział.

Cytowany przez portal Radia Swoboda Razwożajew wyjaśnił, że problemy wynikają z konieczności wzmocnienia środków bezpieczeństwa i optymalizacji tras logistycznych wykorzystywanych do dostaw paliwa.

Ukraińskie uderzenia na infrastrukturę paliwową

Portal przypomniał, że wcześniej ukraińskie wojsko przeprowadziło kilka uderzeń na terminal naftowy w Teodozji, a także na obiekty przeprawy promowej w Kerczu. Ukraińskie drony skutecznie atakują również szlaki logistyczne prowadzące na Krym z obwodów donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy tylko 30 maja zniszczono 524 jednostki rosyjskiego transportu samochodowego i cystern.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie uderzenia na rosyjskie cele wojskowe i paliwowe wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego doprowadziły do kryzysu paliwowego na Krymie.

- Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy zapewniają możliwość rażenia takich rosyjskich celów, przede wszystkim logistyki wojskowej i paliwowej na tymczasowo okupowanych terenach wzdłuż wybrzeża naszego Morza Azowskiego. Nasze drony sięgają już coraz głębiej na tymczasowo okupowane terytoria i znajduje to już odzwierciedlenie w niedoborach na Krymie” – powiedział ukraiński prezydent, cytowany przez Radio Swoboda.

Rozgłośnia dodała, że wprowadzając ograniczenia ruchu na trasie Noworosja, prowadzącej do Dżankoju na Krymie, rosyjskie władze przyznają, że istnieją problemy logistyczne.(PAP)

bbk/ mal/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryzys paliwowy na Krymie. Rosja wprowadza limity sprzedaży »
Tematy: paliwoUkrainaKrym
Powiązane
"Autostrada do piekła". Ukraińcy odcięli Krym, Rosjanie wpadają w śmiertelną pułapkę
"Autostrada do piekła". Ukraińcy odcięli Krym, Rosjanie wpadają w śmiertelną pułapkę
Ulf Kristersson i Wołodymyr Zełenski
Ukraina kupiła 20 nowych Gripenów. Prawie drugie tyle dostanie za darmo
Ursula von der Leyen
Ukraina bliżej Unii Europejskiej? KE zapowiada przełom w procesie akcesyjnym
Zobacz
|
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj