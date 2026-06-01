Nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Obowiązują od 1 czerwca 2026

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 16:00
1 czerwca 2026 r. zmieniają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. To dobra wiadomość, bo bez zmniejszenia a nawet zawieszenia emerytury do świadczenia można będzie dorobić więcej. Oto konkretne limity dorabiania do rent i emerytur obowiązujące od 1 czerwca 2026 roku.

W maju tego roku GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2026 r. To dokładnie 9562,88 zł brutto. Kwota ta przekłada się na progi zarobkowe, których nie można przekroczyć. Inaczej świadczenie zostanie zmniejszone, w określonych przypadkach organ rentowy może zawiesić jego wypłatę.

Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury

Liczba pracujących seniorów rośnie. Tysiące polskich seniorów łączą pobieranie świadczeń z pracą zarobkową. Dla części z nich jest to sposób na podreperowanie domowego budżetu, inni odkładają moment przejścia na emeryturę, by w przyszłości świadczenie było wyższe. Ten sposób poleca ZUS: każdy kolejny rok pracy zwiększa emeryturę.

Jednak limity dorabiania obowiązują wyłącznie osoby na wcześniejszej emeryturze. Od 1 czerwca 2026 r. obowiązują nowe, wyższe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty. Dotyczą one zarówno osób pobierających świadczenia z ZUS jak i z KRUS.

Na zmianie limitów skorzystają tysiące emerytów i rencistów, łączący pobieranie świadczeń z pracą. Bez ryzyka zmniejszenia świadczenia będą mogli zarobić więcej.

Średnia krajowa za I kwartał 2026 r. to 9 562,88 zł, nowe limity dorabiania obowiązujące od 1 czerwca 2026 r. to:

  • poniżej 6 694,10 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto (od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • powyżej 12 431,80 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Przykład

Osoby, które w miesiącu nie przekroczą kwoty 6 694,10 zł brutto otrzymają emeryturę lub rentę w pełnej wysokości. Ci, którzy przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, otrzymają pomniejszone świadczenie (o kwotę przekroczenia, jednak przy zachowaniu kwoty maksymalnego potrącenia). Przy zarobkach przekraczających kwotę 12 431,80 zł brutto wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

O ile wzrosły limity dorabiania do emerytury i do kiedy obowiązują?

Niższy limit wzrósł o 255,60 zł brutto, wyższy został podniesiony o 474,60 zł brutto. Nowe progi dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty będą obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r.

Warto wiedzieć, że od 1 czerwca 2026 r. zarobki między 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto skutkują obniżeniem wcześniejszej emerytury, jednak obowiązują kwoty maksymalnego zmniejszenia. Organ rentowy może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie może potrącić więcej niż:

  • 989,41 zł (dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
  • 742,10 zł (dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy),
  • 841,05 zł zł (dla renty rodzinnej pobieranej przez jedną osobę).

Czy limity dorabiania obowiązują wszystkich pracujących emerytów?

Nie, limity dorabiania obowiązują tylko osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Osoby, które otrzymują świadczenia i jednocześnie pracują, mogą zarobić dowolną kwotę, ich świadczenia nie zostaną zmniejszone.

