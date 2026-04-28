Program Poczta Obiadowa to rodzaj wsparcia żywieniowego dla seniorów, którzy ze względu na podeszły wiek, niesamodzielność lub brak wsparcia ze strony rodziny są szczególnie zagrożeni niedożywieniem. Pomoc ma charakter lokalny i w przeciwieństwie do pomocy żywieniowej z MOPS działa jedynie w miejscach działalności wybranych organizacji. Program realizuje 20 organizacji partnerskich współdziałających z Fundacją Biedronki.

Darmowe obiady dla seniorów 2026 - co to za program?

1 czerwca 2026 rusza kolejna edycja Poczty Obiadowej - programu skierowanego do osób starszych zagrożonych niedożywieniem. Podobnie jak w latach ubiegłych, także teraz wsparcie trafi do tych najbardziej potrzebujących. Mogą to być także seniorzy, którzy z racji przekroczenia kryterium dochodowego nie załapali się na pomoc z MOPS.

Początkowo program obejmował osoby po 60. roku życia, był ograniczony do kilkunastu miast. W 2026 roku Poczta Obiadowa skierowana jest do seniorów 70+, zwiększono liczbę wydawanych w tygodniu obiadów. W ramach programu zakwalifikowani seniorzy otrzymują średnio trzy ciepłe posiłki w tygodniu. Każdy zestaw składa się z zupy i drugiego dania. Bezpłatnie dostarcza je kurier, senior otrzymuje także wsparcie wolontariusza. Ten dba o to, czy senior na pewno otrzymał i odebrał posiłek, dokonuje ewentualnych zmian w menu.

Przykład Obiady nie są zostawiane pod drzwiami, ale przekazywane do rąk własnych. gdy senior nie odbiera posiłków, przydzielony wolontariusz ma za zadanie zweryfikować przyczynę.

Jak można przeczytać na stronie programu, dieta nie jest monotonna, a seniorzy mogą wybierać spośród dwóch wersji: standardowej i lekkostrawnej.

Kto dostanie darmowe obiady w 2026 roku? Kryteria

W przeciwieństwie do pomocy żywieniowej z MOPS, nie ma ściśle ustalonego kryterium dochodowego. By otrzymać produkty, ciepły posiłek lub wsparcie finansowe z MOPS trzeba zmieścić się w konkretnym limicie: 2020 zł netto w przypadku osoby mieszkającej samotnie oraz 1646 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Poczta Obiadowa 2026 to program skierowany w szczególności do osób starszych, które ze względu na ograniczoną samodzielność nie są w stanie przygotować sobie posiłków i nie mają w tym względzie pomocy bliskich. Celem programu jest przeciwdziałanie niedożywieniu w najbardziej narażonej na jego wystąpienie grupie.

Program realizowany jest lokalnie, o zakwalifikowaniu podopiecznych do rocznego wsparcia (tegoroczna edycja obejmuje okres od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027) decyduje organizacja pomocowa współpracująca z Fundacją Biedronki w oparciu o przyjęty regulamin udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Liczba osób, które mogą zostać objęte wsparciem jest ograniczona, dlatego na darmowe posiłki może liczyć senior, który łącznie spełnia następujące kryteria:

ukończył 70 lat ,

, ze względu na stan zdrowia lub wiek nie jest e stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków,

nie uzyskuje wsparcia w przygotowaniu posiłków ze strony bliskich,

nie wymaga specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej,

jest w stanie przestrzegać podstawowych zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków,

spełnia kryterium dochodowe określone przez organizację pomocową (kryteria te nie są ustalane odgórnie),

nie korzysta ze wsparcia w ramach aktualnej edycji programów Fundacji „Karta Dobra” oraz „Na codzienne zakupy”,

nie otrzymuje pomocy w ramach usług opiekuńczych lub są one niewystarczające w zakresie przygotowania posiłków.

Ważne W uzasadnionych przypadkach możliwe jest objęcie pomocą również osoby młodsze, już po 60. roku życia (przy spełnieniu pozostałych warunków), jednak liczba takich podopiecznych nie może przekroczyć 20 proc. liczby osób objętych programem.

Darmowe posiłki dla seniorów: skład zestawu, dostawa

Posiłki rozwożone do domów seniorów objętych programem są przygotowywane z myślą o potrzebach osób starszych. Każdy zestaw powinien składać się z dwóch dań: zupy i dania drugiego, których łączna wartość kaloryczna to 700 kcal. Przy komponowaniu jadłospisu uwzględnia się sezonowość produktów, ich jakość i wartość odżywczą.

Posiłki dostarczane są zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, mogą być dostarczane w dwóch wersjach: ciepłej, do bezpośredniego spożycia (rozwożone w godzinach 10:00 - 15:00) oraz schłodzonej, przeznaczonej do uprzedniego podgrzania (w godzinach 7:00 - 13:00). Posiłki przekazywane są do rąk własnych, dostawca nie zostawia ich pod drzwiami. O ile senior wyrazi na to zgodę, na wewnętrznej stronie drzwi mieszkania umieszczana jest specjalna naklejka z kodem QR, którą skanuje kierowca dostarczający posiłki. Tygodniowo seniorzy otrzymają około trzech zestawów.

Jak sprawdzić, czy Poczta Obiadowa działa w danej gminie?

By senior mógł zostać objęty wsparciem w zakresie dostarczania posiłków, konieczne jest zakwalifikowanie do programu. Nie ma jednak zamkniętej listy miast, w których działa program, dlatego najprostszym sposobem by dowiedzieć się, czy senior może liczyć na wsparcie jest kontakt z lokalną organizacją społeczną, fundacją lub MOPS. Bardzo możliwe, że tam, gdzie Pocztwa Obiadowa nie działa, senior będzie mógł liczyć na innego rodzaju wsparcie z MOPS.

Lokalnie w ramach programu działają różne organizacje, przykładowo w Lublinie i pobliskich miastach jest to oddział PCK, w Nowym Sączu i Starym Sączu - Stowarzyszenie Sursum Corda. Nie ma jednej ścieżki zapisów: senior może do programu zgłosić się sam lub zostać zgłoszony przez osoby trzecie. Więcej informacji o programie można uzyskać także kontaktując się z Fundacją Biedronki (pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl).