Obsługa długu publicznego coraz droższa. Polska w unijnej czołówce

Polska na podium UE w kosztach długu

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego – wynika z danych Eurostatu. Wskaźnik ten wyniósł w Polsce 4,5 proc. w 2025 r., co plasuje kraj w ścisłej czołówce we Wspólnocie.

Wyższy koszt zadłużenia odnotowano jedynie w Rumunii (5,2 proc.). Czechy odnotowały poziom 3,1 proc., a Włochy 3 proc.

Najniższe poziomy odnotowano w Irlandii (1,4 proc.), następnie w Luksemburgu (1,5 proc.), Holandii (1,7 proc.), Niemczech (1,8 proc.), a także Francji, Finlandii i Szwecji (wszystkie +1,9 proc.).

Koszty zadłużenia brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2024–2025

Eurostat wskazuje, że w latach 2024–2025 koszt obsługi długu w większości państw UE nieznacznie wzrósł lub pozostawał stabilny. Jednocześnie w części krajów odnotowano spadki, m.in. w Estonii, Szwecji i Chorwacji.

Struktura zadłużenia

Dane pokazują również, że struktura walutowa zadłużenia różni się między państwami. W Polsce ok. 26 proc. długu publicznego jest denominowane w walutach obcych, co stanowi jeden z wyższych udziałów w UE.

Zdaniem Eurostatu, widoczny koszt długu – liczony jako relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia – odzwierciedla rzeczywiste obciążenie finansów publicznych. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa.

W krajach strefy euro niemal całość długu publicznego (ponad 99,5 proc.) denominowana jest w euro.