Jeszcze tylko przez miesiąc (do 29 maja 2026) można składać wnioski o Bon Wyspiarza Seniora. To wypłacane raz w roku świadczenie w kwocie 400 zł przysługuje seniorom po 65. roku życia. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Oprócz wieku liczy się wyłącznie miejsce zamieszkania.

Bon dla seniorów - 400 zł wypłaci samorząd

Już wiadomo, że długo zapowiadany ogólnopolski bon dla seniora w kwocie 2150 zł nie wejdzie w życie. Zamiast niego wsparcie powędruje do osób z niepełnosprawnościami. Jednak poszczególne samorządy decydują się na wspieranie seniorów wprowadzając lokalne świadczenia.

Przykładem takiego działania jest Bon Wyspiarza Seniora, który już od kilku lat działa w Świnoujściu. Zamieszkali tam seniorzy mogą liczyć na jednorazowe wsparcie pieniężne, w 2026 roku wysokość bonu to 400 zł (w 2025 roku było to 350 zł).

Bon Wyspiarza Seniora przysługuje określonej grupie osób. By go otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe (jednorazowe świadczenie przysługuje nie tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej), trzeba za to spełnić dwa kluczowe warunki:

mieć ukończone 65 lat,

mieszkać na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Gdzie złożyć wniosek o Bon Wyspiarza Seniora?

By otrzymać Bon Wyspiarza Seniora trzeba mieszkać w Świnoujściu przez minimum pięć ostatnich lat. Nie jest ważne miejsce zameldowania: fakt stałego zamieszkiwania można potwierdzić np. przez dołączenie dodatkowego dokumentu w postaci deklaracji o wyborze lekarza POZ czy umowy najmu mieszkania.

Wnioski o Bon Wyspiarza Seniora przyjmowane są już od początku marca. Końcowy termin upływa 29 maja 2026 r. W tym roku seniorów obowiązuje nowy formularz wniosku: te z lat ubiegłych są już nieaktualne.

Internetową wersję wniosku (do druku) można pobrać ze strony internetowej MOPR lub UM Świnoujście, w urzędach są również wersje papierowe. Wypełniony wniosek należy wrzucić do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych, dostępnych w siedmiu lokalizacjach:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,

Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,

Punkcie Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,

Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A,

w filiach Miejskiego Domu Kultury: na Warszowie, ul. Sosnowa 18, w Przytorze, ul. Zalewowa 40, w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.