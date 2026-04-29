400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 09:06
400 zł dla osób po 65. roku życia - bon dla seniorów
Jednorazowe świadczenie w wysokości 400 zł przyznawane jest na wniosek. Kluczowym warunkiem jest wiek: bon wydany zostanie wyłącznie seniorom po 65. roku życia. Świadczenie ma charakter lokalny. Gdzie złożyć wniosek o 400+ dla seniora?

Jeszcze tylko przez miesiąc (do 29 maja 2026) można składać wnioski o Bon Wyspiarza Seniora. To wypłacane raz w roku świadczenie w kwocie 400 zł przysługuje seniorom po 65. roku życia. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Oprócz wieku liczy się wyłącznie miejsce zamieszkania.

Bon dla seniorów - 400 zł wypłaci samorząd

Już wiadomo, że długo zapowiadany ogólnopolski bon dla seniora w kwocie 2150 zł nie wejdzie w życie. Zamiast niego wsparcie powędruje do osób z niepełnosprawnościami. Jednak poszczególne samorządy decydują się na wspieranie seniorów wprowadzając lokalne świadczenia.

Przykładem takiego działania jest Bon Wyspiarza Seniora, który już od kilku lat działa w Świnoujściu. Zamieszkali tam seniorzy mogą liczyć na jednorazowe wsparcie pieniężne, w 2026 roku wysokość bonu to 400 zł (w 2025 roku było to 350 zł).

Bon Wyspiarza Seniora przysługuje określonej grupie osób. By go otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe (jednorazowe świadczenie przysługuje nie tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej), trzeba za to spełnić dwa kluczowe warunki:

  • mieć ukończone 65 lat,
  • mieszkać na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Gdzie złożyć wniosek o Bon Wyspiarza Seniora?

By otrzymać Bon Wyspiarza Seniora trzeba mieszkać w Świnoujściu przez minimum pięć ostatnich lat. Nie jest ważne miejsce zameldowania: fakt stałego zamieszkiwania można potwierdzić np. przez dołączenie dodatkowego dokumentu w postaci deklaracji o wyborze lekarza POZ czy umowy najmu mieszkania.

Wnioski o Bon Wyspiarza Seniora przyjmowane są już od początku marca. Końcowy termin upływa 29 maja 2026 r. W tym roku seniorów obowiązuje nowy formularz wniosku: te z lat ubiegłych są już nieaktualne.

Internetową wersję wniosku (do druku) można pobrać ze strony internetowej MOPR lub UM Świnoujście, w urzędach są również wersje papierowe. Wypełniony wniosek należy wrzucić do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych, dostępnych w siedmiu lokalizacjach:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,
  • Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,
  • Punkcie Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,
  • Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A,
  • w filiach Miejskiego Domu Kultury: na Warszowie, ul. Sosnowa 18, w Przytorze, ul. Zalewowa 40, w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

Ważne

Środki wypłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewem na wskazany przez seniora we wniosku numer rachunku bankowego) w ciągu 3 miesięcy od pozytywnej weryfikacji wniosku. Nie ma możliwości otrzymania pieniędzy przekazem pocztowym.

kal1.png
Nowe wsparcie dla seniorów w 2026 roku. Program rusza od czerwca
ZUS doda do emerytury prawie 370 zł. Wystarczy spełnić jeden z warunków
Na jakie ulgi i przywileje mogą liczyć emeryci w 2026 roku? Pełna lista
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
