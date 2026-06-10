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Rekordowy poziom zadłużenia Polski. MF ujawnia dane za I kwartał 2026

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 16:28
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MF: państwowy dług publiczny na koniec I kw. przekroczył 2 bln zł/Shutterstock
Ministerstwo Finansów poinformowało, że na koniec I kwartału 2026 roku państwowy dług publiczny przekroczył 2 biliony złotych, rosnąc o 94,6 mld zł względem końca 2025 roku.

„Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału 2026 r. wyniósł 2 008,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 94,6 mld zł (+4,9 proc.) w porównaniu z końcem 2025 r.” - przekazał resort finansów w komunikacie.

Dług publiczny Polski rośnie. PDP przekroczył 2 biliony zł

Dodano, że relacja PDP do PKB na koniec I kwartału 2026 r. wyniosła 50,6 proc. co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 1,7 pkt. proc. Relacja za 2025 r., przy aktualnym szacunku PKB, wyniosła 48,9 proc. PKB i była niższa o 0,2 pkt. proc. od opublikowanej 31 marca br.

Poinformowano ponadto, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2026 r. ponad 2,4 bln zł (2 444,3 mld zł), co oznaczało wzrost o 109,1 mld zł (4,7 proc.) w porównaniu z końcem ubiegłego roku.

Dług EDP i wskaźniki do PKB również w górę

Relacja długu EDP do PKB na koniec I kwartału 2026 r. wyniosła 61,6 proc. co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 1,9 pkt. proc. Relacja za 2025 r., przy aktualnym szacunku PKB, wyniosła 59,7 proc. PKB i była niższa o 0,3 pkt. proc. od opublikowanej 31 marca br.

Na zmianę wysokości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pierwszym kwartale 2026 r., poza zmianami PDP, wpłynęły przede wszystkim: wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID19 (FPC) o 12,4 mld zł; wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 6,3 mld zł; wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 0,4 mld zł; wzrost zadłużenia Funduszu Pomocy (FP) o 0,4 mld zł; wzrost stanu depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK o 3,5 mld zł, co skutkowało spadkiem długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań; wzrost wpływu zaliczenia przedsiębiorstw do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 1 mld zł; spadek długu EDP w stosunku do PDP związany z transakcjami CIRS o 1,5 mld zł. (PAP Biznes)

pat/ ana/ mick/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: Polskadługdług publiczny
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