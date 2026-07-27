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Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Kiedy ferie i wakacje? [TERMINY MEN]

Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
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dzisiaj, 23:11
Nauczyciel z uczniami w klasie
MEN przedstawiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Kiedy wypadają terminy wakacji i ferii dla poszczególnych województw?/shutterstock
MEN ogłosiło oficjalny harmonogram roku szkolnego 2026/2027, który określa daty przerw świątecznych, ferii oraz wakacji dla uczniów w całej Polsce. Przepisy wchodzą w życie z początkiem nowego roku szkolnego, a opublikowane terminy jednoznacznie rozstrzygają też kwestię ewentualnego przesunięcia wakacji ze względu na upały.

Ważne daty w roku szkolnym 2026/2027

Nowy harmonogram precyzyjnie określa czas nauki oraz okresy odpoczynku. Uczniowie i rodzice mogą planować wyjazdy na podstawie następujących terminów:

  • Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: od 25 do 30 marca 2027 roku.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2027 roku.
  • Wakacje letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 roku.
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Ferie zimowe 2027 z podziałem na województwa

Tradycyjnie wypoczynek zimowy został podzielony na tury, co ma na celu zapobieganie kumulacji ruchu turystycznego i ułatwienie organizacji wypoczynku. Kto, kiedy ma wolne?

  • 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie.
  • 1 lutego – 14 lutego 2027 r.: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.
  • 15 lutego – 28 lutego 2027 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
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Czy wakacje przejdą reformę? Stanowisko resortu edukacji

W przestrzeni publicznej regularnie powraca dyskusja dotycząca modyfikacji kalendarza letniego wypoczynku. Część środowiska oświatowego postulowała przesunięcie wakacji na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia, co miało uchronić dzieci przed nauką w trakcie największych fal upałów.

Resort edukacji nie planuje jednak wprowadzania zmian w tym zakresie. Jak zaznacza kierownictwo MEN, przesunięcie terminów nie rozwiązałoby problemu wysokich temperatur, ponieważ infrastruktura domowa często również nie posiada odpowiednich systemów chłodzenia.

- Nie planujemy żadnych zmian. Rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. A na nie najczęściej nie mamy wpływu, bo wynikają ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome – wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w wypowiedzi dla portalu „Wprost”.

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Przykłady praktyczne dla rodziców i uczniów

Organizacja roku szkolnego opiera się głównie na przepisach rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W praktyce oznacza to konkretne zasady planowania urlopów:

  • Planowanie urlopu zimowego: Rodzina z województwa mazowieckiego musi zaplanować wyjazd w pierwszej połowie lutego (1–14 lutego 2027 r.), ponieważ w innym terminie nieobecność dziecka na zajęciach będzie nieusprawiedliwiona.
  • Długi weekend grudniowy: Święta Bożego Narodzenia łączą się bezpośrednio z wolnym od zajęć aż do Sylwestra, co daje ciągłość wolnego bez konieczności składania dodatkowych wniosków o zwolnienie z lekcji.
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Źródło: gazetaprawna.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.

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Tematy: terminyMENferie
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