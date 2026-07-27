Ważne daty w roku szkolnym 2026/2027

Nowy harmonogram precyzyjnie określa czas nauki oraz okresy odpoczynku. Uczniowie i rodzice mogą planować wyjazdy na podstawie następujących terminów:

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia.

od 23 do 31 grudnia. Wiosenna przerwa świąteczna: od 25 do 30 marca 2027 roku.

od 25 do 30 marca 2027 roku. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2027 roku.

25 czerwca 2027 roku. Wakacje letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 roku.

Ferie zimowe 2027 z podziałem na województwa

Tradycyjnie wypoczynek zimowy został podzielony na tury, co ma na celu zapobieganie kumulacji ruchu turystycznego i ułatwienie organizacji wypoczynku. Kto, kiedy ma wolne?

18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie.

dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie. 1 lutego – 14 lutego 2027 r.: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.

lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie. 15 lutego – 28 lutego 2027 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Czy wakacje przejdą reformę? Stanowisko resortu edukacji

W przestrzeni publicznej regularnie powraca dyskusja dotycząca modyfikacji kalendarza letniego wypoczynku. Część środowiska oświatowego postulowała przesunięcie wakacji na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia, co miało uchronić dzieci przed nauką w trakcie największych fal upałów.

Resort edukacji nie planuje jednak wprowadzania zmian w tym zakresie. Jak zaznacza kierownictwo MEN, przesunięcie terminów nie rozwiązałoby problemu wysokich temperatur, ponieważ infrastruktura domowa często również nie posiada odpowiednich systemów chłodzenia.

- Nie planujemy żadnych zmian. Rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. A na nie najczęściej nie mamy wpływu, bo wynikają ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome – wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w wypowiedzi dla portalu „Wprost”.

Przykłady praktyczne dla rodziców i uczniów

Organizacja roku szkolnego opiera się głównie na przepisach rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W praktyce oznacza to konkretne zasady planowania urlopów: