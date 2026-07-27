Ważne daty w roku szkolnym 2026/2027
Nowy harmonogram precyzyjnie określa czas nauki oraz okresy odpoczynku. Uczniowie i rodzice mogą planować wyjazdy na podstawie następujących terminów:
- Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia.
- Wiosenna przerwa świąteczna: od 25 do 30 marca 2027 roku.
- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2027 roku.
- Wakacje letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 roku.
Ferie zimowe 2027 z podziałem na województwa
Tradycyjnie wypoczynek zimowy został podzielony na tury, co ma na celu zapobieganie kumulacji ruchu turystycznego i ułatwienie organizacji wypoczynku. Kto, kiedy ma wolne?
- 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie.
- 1 lutego – 14 lutego 2027 r.: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.
- 15 lutego – 28 lutego 2027 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Czy wakacje przejdą reformę? Stanowisko resortu edukacji
W przestrzeni publicznej regularnie powraca dyskusja dotycząca modyfikacji kalendarza letniego wypoczynku. Część środowiska oświatowego postulowała przesunięcie wakacji na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia, co miało uchronić dzieci przed nauką w trakcie największych fal upałów.
Resort edukacji nie planuje jednak wprowadzania zmian w tym zakresie. Jak zaznacza kierownictwo MEN, przesunięcie terminów nie rozwiązałoby problemu wysokich temperatur, ponieważ infrastruktura domowa często również nie posiada odpowiednich systemów chłodzenia.
- Nie planujemy żadnych zmian. Rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. A na nie najczęściej nie mamy wpływu, bo wynikają ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome – wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w wypowiedzi dla portalu „Wprost”.
Przykłady praktyczne dla rodziców i uczniów
Organizacja roku szkolnego opiera się głównie na przepisach rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W praktyce oznacza to konkretne zasady planowania urlopów:
- Planowanie urlopu zimowego: Rodzina z województwa mazowieckiego musi zaplanować wyjazd w pierwszej połowie lutego (1–14 lutego 2027 r.), ponieważ w innym terminie nieobecność dziecka na zajęciach będzie nieusprawiedliwiona.
- Długi weekend grudniowy: Święta Bożego Narodzenia łączą się bezpośrednio z wolnym od zajęć aż do Sylwestra, co daje ciągłość wolnego bez konieczności składania dodatkowych wniosków o zwolnienie z lekcji.
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.