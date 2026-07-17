Forsal logo

Seniorzy łatwiej uzyskają świadczenie wspierające. ZUS wypłaci pieniądze bez badania dochodu

Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Ten tekst przeczytasz w 8 minut
dzisiaj, 13:22
Seniorka zakłada okulary, patrząc na leżące na stole pieniądze
Seniorzy łatwiej uzyskają świadczenie wspierające./Shutterstock
Dzięki obniżeniu progów punktowych, seniorzy zmagający się z problemami zdrowotnymi mogą znacznie łatwiej otrzymać świadczenie wspierające. Co ważne, nie ma znaczenia wysokość pobieranej emerytury czy renty. Zobacz, jak prosty system punktowy decyduje o przyznaniu pieniędzy i jak przejść przez procedurę online bez wychodzenia z domu.

Kto dostanie pieniądze? Te zmiany to rewolucja dla tysięcy Polaków

Zmiany w przepisach, które weszły w życie, otwierają zupełnie nowe możliwości przed tysiącami obywateli, a w szczególności przed osobami starszymi. Obniżenie progu punktowego decydującego o przyznaniu świadczenia wspierającego to krok milowy dla tych, którzy do tej pory zmagali się z barierami biurokratycznymi i zdrowotnymi, nie otrzymując przy tym należnej pomocy finansowej. Co to oznacza w praktyce? Kto może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki i jak przebrnąć przez procedury urzędowe bez wychodzenia z domu? Przedstawiamy kompleksowy przewodnik po nowych regulacjach.

Przełom w przepisach. Rząd otwiera drzwi do nowego wsparcia

Przez lata polski system opieki nad osobami z ograniczeniami sprawności borykał się z problemem tzw. luki systemowej. Wiele osób starszych oraz borykających się z przewlekłymi schorzeniami, których stan zdrowia uniemożliwiał pełną samodzielność, nie mogło liczyć na pomoc finansową, ze względu na wysoką emeryturę, co w istotny sposób wpływało na ich codzienność i warunki bytowe.

Zredukowanie progu kwalifikacyjnego, od którego przysługuje świadczenie wspierające, sprawiło, że dodatkowe pieniądze staną się realnym odciążeniem dla znacznie szerszej grupy potrzebujących. Ma to szczególne znaczenie dla seniorów posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotychczas to właśnie ta grupa najczęściej borykała się z odmowami, mimo że codzienne funkcjonowanie sprawiało im ogromne trudności. Środki te mogą zostać przeznaczone między innymi na pokrycie rosnących kosztów leków, prywatną opiekę pielęgniarską, zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego czy po prostu na ułatwienie codziennej egzystencji, która z wiekiem staje się coraz droższa i bardziej wymagająca.

Rewolucja w legitymacjach emeryta-rencisty staje się faktem. Od dziś wielkie zmiany w ZUS
Rewolucja w legitymacjach emeryta-rencisty staje się faktem. Od dziś wielkie zmiany w ZUS

Nawet 1,2 mln Polaków zyska na nowych przepisach. Kto jest w tej grupie?

W Polsce funkcjonuje trójstopniowy podział niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Każdy z nich definiuje poziom barier zdrowotnych oraz zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania i pracy zawodowej. To właśnie umiarkowany stopień jest najpowszechniejszym dokumentem orzeczniczym w kraju. Według statystyk i doniesień medialnych stanowi on aż około 40% wszystkich wydawanych orzeczeń i może objąć nawet 1,2 mln osób.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zobacz, komu teraz przysługują pieniądze

Kto może otrzymać zaświadczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokument może otrzymać osoba:

  • zmagająca się z naruszoną sprawnością organizmu,
  • niezdolna do pracy bądź zdolna do jej wykonywania wyłącznie w warunkach pracy chronionej,
  • wymagająca częściowej lub okresowej pomocy ze strony innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że ich codzienne dolegliwości, takie jak zaawansowane problemy z narządem ruchu, ograniczenia kardiologiczne czy pierwsze etapy chorób otępiennych, mogą otworzyć im drogę do ubiegania się o świadczenie wspierające.

Nowe przepisy już obowiązują. Mało kto o nich wie. Można dostać dodatkowe pieniądze na pogrzeb bez kryterium dochodowego
Nowe przepisy już obowiązują. Mało kto o nich wie. Można dostać dodatkowe pieniądze na pogrzeb bez kryterium dochodowego

Wysoka emerytura nie przeszkodzi. ZUS wypłaci seniorom pieniądze bez względu na dochód

Jednym z największych atutów świadczenia wspierającego jest fakt, że nie podlega ono kryterium dochodowemu. W praktyce oznacza to, że wysokość emerytury lub renty nie ma żadnego znaczenia.

  • Emerytura i renta nie wykluczają pomocy: Pobieranie emerytury i renty z ZUS nie stoi na przeszkodzie w otrzymaniu dodatkowych funduszy.
  • Aktywność zawodowa jest dozwolona: Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mimo barier zdrowotnych decydują się na pracę (np. w zakładach pracy chronionej lub na dostosowanych stanowiskach), mogą bez przeszkód zarabiać i jednocześnie pobierać świadczenie. Ich wynagrodzenie nie wpłynie na wysokość przyznanej kwoty.

70 punktów to klucz do wypłaty świadczenia wspierającego. Jak działa system oceniania?

Chociaż kryterium dochodowe zostało wyeliminowane, nie każdy senior z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające. Wypłata, jak i wysokość pomocy, jest uzależniona od oceny poziomu potrzeby wsparcia, która jest wyrażona w skali punktowej od 0 do 100 punktów.

Punktacja ta nie określa stopnia samej choroby, lecz to, jak bardzo dana dolegliwość ogranicza człowieka w codziennym, samodzielnym życiu. Pod uwagę brane są tak proste czynności jak samodzielne wstawanie z łóżka, przygotowywanie i spożywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą, robienie zakupów, komunikowanie się z otoczeniem czy zdolność do kontrolowania przyjmowania leków.

Warunkiem bezwzględnym do otrzymania świadczenia wspierającego jest uzyskanie minimum 70 punktów w tej skali. Każdy punkt powyżej tej granicy bezpośrednio przekłada się na wysokość przelewu, jaki co miesiąc będzie trafiał na konto seniora.

Nawet 4300 zł miesięcznie na konto seniora. Sprawdź nowe stawki w tabeli

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z wysokością renty socjalnej, która po corocznej marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. Kwoty wypłacane beneficjentom stanowią określony procent tej sumy, co sprawia, że najniższe wsparcie wynosi niemal 800 zł. Natomiast osoby wymagające najintensywniejszej opieki mogą liczyć na kwotę przekraczającą 4300 zł miesięcznie.

Lista specjalistów i lekarzy bez skierowania 2026. Sprawdź, do kogo zapiszesz się na NFZ bez wizyty w POZ
Lista specjalistów i lekarzy bez skierowania 2026. Sprawdź, do kogo zapiszesz się na NFZ bez wizyty w POZ

Poniższa tabela przedstawia dokładny wymiar stawek po waloryzacji w odniesieniu do uzyskanej punktacji

Liczba przyznanych punktów

Procent renty socjalnej

Dokładna kwota wypłaty netto (na rękę)

70–74 pkt

40% renty socjalnej

791,40 zł

75–79 pkt

60% renty socjalnej

1187,10 zł

80–84 pkt

80% renty socjalnej

1582,80 zł

85–89 pkt

120% renty socjalnej

2374,20 zł

90–94 pkt

180% renty socjalnej

3561,30 zł

95–100 pkt

220% renty socjalnej

4352,70 zł

Trzy kroki do świadczenia. Nie popełnij tych błędów w urzędzie

Dla wielu seniorów zderzenie z procedurami administracyjnymi bywa stresujące. Ustawodawca uprościł jednak ten proces, dzieląc go na etapy. Kluczem do sukcesu jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań.

Krok 1: Wniosek do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON/MZON)

Pierwszym krokiem walki o świadczenie wspierające jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Seniorzy powinni pamiętać, że od decyzji przysługuje im odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Krok 2: Wniosek do WZON (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Zanim seniorzy zwrócą się do ZUS po wypłatę świadczenia, muszą uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. WZON przeanalizuje dokumentację medyczną, następnie wyda decyzję z określoną liczbą punktów (w przedziale 0–100).

Krok 3: Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia

Dopiero w momencie, gdy senior dysponuje już prawomocną decyzją z WZON i widnieje na niej wynik wynoszący co najmniej 70 punktów, może przejść do drugiego etapu. Składa wniosek bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uruchomienie wypłat finansowych. ZUS automatycznie zweryfikuje dane z systemu WZON i po wydaniu pozytywnej decyzji rozpocznie comiesięczne przelewy na wskazany rachunek bankowy.

Wniosek przez bank lub mObywatel. Ułatwienia dla seniorów

Cały proces został w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że wszystkie formalności załatwia się wyłącznie drogą internetową. Dla części seniorów może to być pewnym wyzwaniem technologicznym, dlatego w tym procesie nieoceniona okazuje się pomoc najbliższych członków rodziny, dzieci czy wnuków. Wnioski można złożyć za pomocą trzech bezpiecznych i autoryzowanych kanałów cyfrowych:

  1. Platforma eZUS (dawniej PUE ZUS): To oficjalny portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Logowanie jest proste i bezpieczne m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel czy bankowości elektronicznej.
  2. Portal Emp@tia: Rządowy portal informacyjno-usługowy dedykowany sprawom społecznym i rodzinnym, który umożliwia sprawne przesyłanie wniosków bezpośrednio do instytucji państwowych.
  3. Bankowość internetowa: Większość wiodących banków komercyjnych w Polsce zintegrowała swoje systemy z platformami administracji publicznej. Dzięki temu wniosek można wysłać bezpośrednio z poziomu swojego konta bankowego, w taki sam sposób, w jaki opłaca się rachunki czy wnioskuje o inne benefity państwowe.

Ważne! Jeśli jesteś seniorem lub masz w swojej rodzinie osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, warto jak najszybciej zainteresować się tymi zmianami i złożyć odpowiedni wniosek, żeby poprawić komfort codziennego życia.

Stare świadczenie pielęgnacyjne a brak zawieszenia emerytury. Jest wyrok NSA

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSeniorzy łatwiej uzyskają świadczenie wspierające. ZUS wypłaci pieniądze bez badania dochodu »
Tematy: świadczenieseniorzypieniądze
Powiązane
Uśmiechnięta kobieta trzyma w dłoni pieniądze
Nawet 2590 zł „na rękę” na wakacje. Przelewy ze świadczeniem ruszą przed wrześniem
Lekarka, a za nią siedzą przy stoliku dwie inne kobiety w kitlach
Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
Lekarz rozmawia z pacjentem
Gastroskopia w narkozie na NFZ. Zobacz, komu przysługuje bezpłatne badanie i jak dostać skierowanie
Nie przegap
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Co się zmieni w żłobkach?
W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Kto jest zwolniony z opłat za śmieci w 2026? To nie tylko emeryci
Nie tylko emeryci nie muszą płacić za śmieci w 2026. Kto jest zwolniony z opłat, a komu przysługuje zniżka?
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10
Kierowcy czekali na tę decyzję. Rusza kolejny etap budowy S10 w woj. zachodniopomorskim
Polecamy
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Kraj
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Świat
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zełenski
Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj