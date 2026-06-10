Lekarze i specjaliści bez skierowania. Decyzja NFZ

Zmiany w systemie publicznej ochrony zdrowia (POZ) sprawiły, że dostęp do części specjalistów i lekarzy stał się prostszy niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. W praktyce oznacza to mniej formalności dla pacjentów i zdecydowanie krótszą drogę po konsultacje lub wsparcie.

Kto przyjmie bez skierowania? Aktualna lista lekarzy bez skierowania na 2026 rok

Lista lekarzy i specjalistów, do których niepotrzebne jest skierowanie, jest długa. Obejmuje ona w szczególności:

psychiatrę – w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych,

– w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, ginekologa i położnika – opieka ginekologiczna oraz prowadzenie ciąży,

– opieka ginekologiczna oraz prowadzenie ciąży, onkologa – diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych,

– diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych, wenerologa – leczenie chorób przenoszonych drogą płciową,

– leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, stomatologa – świadczenia w ramach NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pod koniec 2025 roku zrezygnował z obowiązku posiadania skierowania do kolejnych specjalistów. Dzięki temu pacjent może zapisać się do nich bez wcześniejszej wizyty u lekarza POZ. Do listy dołączyły następujące zawody:

psycholog – bezpośrednia pomoc w kryzysach psychicznych, również dla dzieci i młodzieży,

– bezpośrednia pomoc w kryzysach psychicznych, również dla dzieci i młodzieży, optometrysta – badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych,

– badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, lekarz medycyny sportowej – badania dla osób aktywnych fizycznie i sportowców

Warto pamiętać, że optometrysta, jeśli wykryje nieprawidłowości zdrowotne, może skierować pacjenta dalej — np. do okulisty.

Pacjenci z przywilejami – kto ma prawo do specjalisty bez żadnych ograniczeń?

Warto podkreślić, że istnieje także grupa pacjentów, którzy mogą korzystać ze specjalistów bez skierowania niezależnie od typu poradni. Dotyczy to m.in.:

osób chorych na gruźlicę lub zakażonych HIV,

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

weteranów oraz żołnierzy leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych,

inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych,

osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie leczenia odwykowego,

dzieci i młodzieży korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,

niepełnoletnich pacjentów z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia.

Co się zmieniło w praktyce? NFZ wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów

Największą zmianą dla pacjentów jest przede wszystkim szybszy kontakt ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i diagnostyką wad wzroku. Z jednej strony to realne odciążenie systemu, a z drugiej — większość specjalistów, takich jak np. kardiolog, neurolog czy dermatolog, nadal wymaga skierowania od lekarza POZ.

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