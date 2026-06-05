Rewolucja w legitymacjach emeryta-rencisty. ZUS wprowadza ważną zmianę w 2026 roku. Sprawdź, kto musi je wymienić

Zielone światło dla zniżek: Wszystko o legitymacji emeryta i rencisty w 2026 roku

Legitymacja emeryta-rencisty, wystawiana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje osobom pobierającym emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Karta ta potwierdza status świadczeniobiorcy, otwierając jej posiadaczowi drzwi do licznych zniżek, ulg i zwolnień z opłat.

Posiadanie legitymacji to realna oszczędność w codziennym budżecie. Dokument uprawnia m.in. do:

Tańszych podróży: Zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe (do 37%) oraz ulgi w komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje) uzależnione od prawa miejscowego.

Zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe (do 37%) oraz ulgi w komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje) uzależnione od prawa miejscowego. Zwolnienia z abonamentu RTV: Dla wielu seniorów karta ZUS to najprostsza droga do legalnego uniknięcia opłat za radio i telewizor.

Dla wielu seniorów karta ZUS to najprostsza droga do legalnego uniknięcia opłat za radio i telewizor. Opieki medycznej: Szybkie potwierdzenie uprawnień do bezpłatnych świadczeń lekarskich i specjalistycznych w ramach NFZ.

Szybkie potwierdzenie uprawnień do bezpłatnych świadczeń lekarskich i specjalistycznych w ramach NFZ. Zdrowia i relaksu: Preferencyjne stawki na pobyty w uzdrowiskach oraz turnusy rehabilitacyjne.

Preferencyjne stawki na pobyty w uzdrowiskach oraz turnusy rehabilitacyjne. Kultury i rozrywki: Tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów czy ogrodów zoologicznych.

Tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów czy ogrodów zoologicznych. Innych benefitów: Niższe opłaty za wyrobienie paszportu oraz rabaty w komercyjnych sklepach i punktach usługowych honorujących legitymację.

Obecnie dokument funkcjonuje w dwóch równorzędnych wariantach: jako cyfrowa mLegitymacja oraz tradycyjna, plastikowa karta. Wersja elektroniczna jest generowana automatycznie – bez składania jakichkolwiek wniosków. Wystarczy uruchomić ją w smartfonie przez aplikację mObywatel. Z kolei tradycyjny, plastikowy dokument w 2026 roku wydawany jest wyłącznie na wyraźne życzenie klienta.

mLegitymacja w aplikacji mObywatel: Jak uruchomić ją w minutę?

Aktywowanie cyfrowego dokumentu jest intuicyjne. Ponieważ system pobiera dane bezpośrednio z bazy ZUS, nie trzeba wypełniać żadnych formularzy.

Instrukcja krok po kroku:

Zainstaluj aplikację: Pobierz bezpłatną aplikację mObywatel z bezpiecznego źródła (Google Play dla systemu Android lub App Store dla iPhone'a). Zaloguj się bezpiecznie: Użyj Profilu Zaufanego, e-dowodu lub logowania przez bankowość elektroniczną. Dodaj nowy dokument: Na głównym pulpicie aplikacji stuknij opcję „Dodaj dokument”. Wskaż właściwy dokument: Z wyświetlonej listy wybierz pozycję „Legitymacja emeryta-rencisty”. Gotowe: System błyskawicznie zweryfikuje Twoje uprawnienia w ZUS i doda wirtualną kartę do Twojego portfela w telefonie.

Tradycyjna plastikowa karta w 2026 roku: Kiedy i jak złożyć wniosek?

Jeśli preferujesz fizyczny dokument w portfelu, musisz złożyć w ZUS wniosek na formularzu ERL. Kto powinien po niego sięgnąć? Przede wszystkim osoby, które do tej pory korzystały tylko z wersji w telefonie, a chcą mieć też plastik, oraz seniorzy, których dotychczasowa karta:

uległa zniszczeniu lub jest nieczytelna,

została zgubiona bądź skradziona,

zawiera nieaktualne dane (np. po zmianie nazwiska czy korekcie numeru PESEL).

Ważne przy składaniu wniosku ERL: W zależności od sytuacji, do formularza trzeba dołączyć oświadczenie o uszkodzeniu dokumentu lub oświadczenie o zagubieniu karty.

Nowy wzór legitymacji od lipca 2026 roku – co trzeba wiedzieć?

Od 12 lipca 2026 roku ZUS zaczyna wydawać plastikowe legitymacje według nowego wzoru, wyposażone w nowocześniejsze zabezpieczenia przed podrabianiem. Pojawiają się pytania o ważność już wydanych kart. Dotychczasowe plastikowe legitymacje zachowują pełną ważność i dają prawo do wszystkich ulg. ZUS nie prowadzi przymusowej wymiany dokumentów. Kto dostanie kartę według nowego wzoru?

Nowy model legitymacji będzie wydawany osobom, które nabędą karty po 12 lipca 2026 roku, bądź złożą po tej dacie wniosek wydanie dokumentu.

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