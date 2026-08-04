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Pieniądze na szkołę i granice prawa. Jakie kompetencje ma rada rodziców?

Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 13:34
Kobieta trzyma za rękę dziecko z plecakiem, a w ramce są banknoty 100 zł
Składki na radę rodziców są dobrowolne. Rada rodziców nie może zmuszać do dokonywania wpłat./Shutterstock
Przepisy precyzyjnie określają zakres uprawnień oraz zasady finansowania rad rodziców, nakładając na nie bezwzględny wymóg dobrowolności wszelkich wpłat. Wyjaśniamy, jak wyegzekwować swoje prawa, gdzie kończą się uprawnienia szkolnych organów i dlaczego żądanie obowiązkowych składek stanowi naruszenie prawa.

Rzeczywistość w szkołach. Czym w świetle prawa jest rada rodziców?

Rada rodziców to organ wewnętrzny, który reprezentuje społeczność opiekunów na terenie danej placówki oświatowej (przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej). Choć jej obecność w systemie edukacji jest powszechna, wielu rodziców błędnie traktuje ją na równi z organem decyzyjnym w sprawach finansowych czy administracyjnych.

Tymczasem zgodnie z przepisami, organ ten nie posiada ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. W praktyce oznacza to, że rada rodziców nie może w świetle prawa:

  • Zaciągać jakichkolwiek zobowiązań finansowych (np. brać kredytów, pożyczek),
  • Zawierać umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi (np. z firmami cateringowymi, przewoźnikami czy dostawcami wyposażenia),
  • Występować jako strona w postępowaniach sądowych czy administracyjnych.

Wybory do rady odbywają się raz w roku. Podczas pierwszego oficjalnego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym.

Uwaga: jednego ucznia uczęszczającego do placówki może reprezentować wyłącznie jeden rodzic lub opiekun prawny.

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Co niezwykle istotne, rada rodziców jest niezależna. Nie podlega dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej ani kuratorium oświaty. Działa w oparciu o regulamin. W dokumencie tym określona jest struktura wewnętrzna, tryb pracy, szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do tzw. trójek klasowych, a także transparentne procedury gromadzenia i wydatkowania pieniędzy.

Realny wpływ czy tylko opinie? Uprawnienia rady rodziców

Zakres kompetencji przydzielonych reprezentacji rodzicielskiej przez ustawodawcę można podzielić na dwa główne obszary: uprawnienia stanowiące oraz uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze. Do tych pierwszych zalicza się uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego i zatwierdzanie regulaminu rady. Z kolei wśród uprawnień opiniodawczych i wnioskodawczych wymienić można opinie w sprawie planu finansowego, ocenę pracy nauczycieli oraz wniosek o wprowadzenie mundurków.

Uprawnienia stanowiące rady rodziców:

Najważniejszym orężem w rękach rodziców jest możliwość współdecydowania o tzw. programie wychowawczo-profilaktycznym placówki. Dokument ten ustalany jest w ścisłym porozumieniu z radą pedagogiczną.

  • Zasada 30 dni: Przepisy narzucają obu stronom 30-dniowy termin na wypracowanie wspólnego stanowiska od rozpoczęcia roku szkolnego.
  • Brak porozumienia: Jeżeli rada rodziców i rada pedagogiczna nie osiągną kompromisu w wyznaczonym czasie, program ustala samodzielnie dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorem oświaty).

Uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze rady rodziców:

W większości pozostałych spraw szkolnych głos reprezentacji rodziców ma charakter doradczy. Oznacza to, że dyrekcja powinna zasięgnąć opinii organu, ale nie jest związana jej treścią. Zalicza się do nich:

  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego corocznie przez dyrektora,
  • Ocena programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  • Prawo do wyznaczenia przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej nowego dyrektora placówki,
  • Składanie wniosków o dokonanie oceny pracy konkretnego nauczyciela,
  • Opiniowanie wniosków o wprowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie szkoły czy wdrożenie eksperymentu pedagogicznego.
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Dobrowolne składki na radę rodziców a wymuszenia. Co na to prawo?

Kwestia wpłat na konto rady rodziców od lat budzi najwięcej emocji na szkolnych korytarzach i zebraniach. Prawo oświatowe jasno precyzuje charakter tych świadczeń.

Wszelkie wpłaty na rzecz rady rodziców są całkowicie dobrowolne. Przepisy nie przyznają nikomu, w tym ani dyrektorowi, ani wychowawcy, ani zarządowi rady rodziców, jakichkolwiek narzędzi prawnych do egzekwowania pieniędzy od opiekunów. Zgodnie z przepisami rada rodziców ma prawo gromadzić pieniądze, ale ich źródłem mogą być wyłącznie dobrowolne wpłaty samych zainteresowanych, darowizny od osób prywatnych i firm, a także dochody z imprez środowiskowych, takich jak kiermasze, aukcje czy festyny szkolne.

Na co mogą zostać przeznaczone zebrane przez radę rodziców pieniądze?

Środki trafiające na rachunek bankowy mogą być wydatkowane wyłączenie na wspieranie statutowej działalności placówki. Katalog dozwolonych wydatków obejmuje w szczególności:

  • Zakup ponadstandardowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia klas i pracowni,
  • Sfinansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
  • Dofinansowanie wycieczek szkolnych, zielonych szkół oraz wyjść do teatru czy kina dla dzieci z mniej zamożnych rodzin,
  • Organizację imprez okolicznościowych (np. Dzień Dziecka, mikołajki, bal ósmoklasisty).

Ochrona danych osobowych (RODO) a publiczne "czarne listy"

W praktyce powszechnym problemem pozostają próby wywierania presji psychologicznej na osoby nieuiszczające opłat. Jedną z takich metod jest publikowanie lub udostępnianie list z nazwiskami wpłacających bądź zalegających z opłatami.

Tego typu praktyki stanowią bezpośrednie naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwiska rodziców wraz z informacją o stanie ich rozliczeń finansowych są danymi osobowymi podlegającymi ścisłej ochronie prawnej.

Rada rodziców ma prawo sporządzać i publikować jedynie zbiorcze sprawozdania finansowe w trybie dostępu do informacji publicznej. Dokument taki może zawierać wyłącznie ogólne dane kwotowe i statystyczne (np. "W klasie 4B wpłaty uiściło 12 osób na łączną kwotę 1200 zł"), w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek identyfikację konkretnych osób.

Ważne! Szczegółowe dane finansowe związane z imieniem i nazwiskiem mogą być przetwarzane wyłącznie przez wyznaczone osoby wewnątrz zarządu rady (np. skarbnika) i służyć tylko do prowadzenia księgowości oraz zarządzania subkontem bankowym.

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Jak reagować w przypadku naruszenia praw rodzica?

Jeśli w danej placówce dochodzi do sytuacji, w których wywierana jest presja finansowa lub naruszane są zasady ochrony danych osobowych, opiekunom przysługują konkretne środki prawne:

  1. Wniosek do władz rady rodziców: Pisemne wskazanie braku podstaw prawnych do egzekwowania składek lub publikacji danych.
  2. Interwencja u dyrektora szkoły: Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie prawa na terenie placówki, ma obowiązek zareagować na nielegalne praktyki (np. zbieranie pieniędzy przez nauczycieli na lekcjach).
  3. Zgłoszenie do kuratorium oświaty: W przypadku braku reakcji dyrekcji, organ nadzoru pedagogicznego może przeprowadzić kontrolę doraźną w placówce.
  4. Skarga do prezesa UODO: W sytuacji opublikowania imiennej listy wpłat, rodzice mają prawo złożyć formalną skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rada rodziców jest organem stworzonym po to, żeby budować wspólnotę i wspierać edukację dzieci. Przekraczanie kompetencji ustawowych oraz wywieranie presji finansowej stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

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Źródło: forsal.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.

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Tematy: rodziceskładkirada
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