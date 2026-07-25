Nawet 38 chętnych na jedno miejsce. Rekordowa rekrutacja 2026/2027 zbiera żniwo na medycynie i w liceach

Rekrutacja 2026/2027: Kumulacja roczników zalała licea i uczelnie

Kluczowym czynnikiem wpływającym na tegoroczne statystyki jest wyraźny skok liczby zdających. Do egzaminów maturalnych przystąpiło ponad 321 tys. absolwentów. To wzrost o jedną czwartą w porównaniu z 256 tys. zdających w poprzednim roku.

Zjawisko to wynika bezpośrednio z tzw. podwójnego rocznika, będącego konsekwencją reformy edukacji z 2014 roku, kiedy do pierwszych klas szkół podstawowych trafiły jednocześnie siedmiolatki oraz część sześciolatków. Zwiększona liczebność uczniów automatycznie przełożyła się na liczbę przystępujących do tegorocznej rekrutacji.

Liczba maturzystów : skok z 256 tys. do ponad 321 tys. ( wzrost o 25% ).

: skok z 256 tys. do ponad ( ). Obciążenie szkół : konieczność otwierania dodatkowych oddziałów w liceach.

: konieczność otwierania w liceach. Prognozy na kolejny rok: dalszy wzrost liczby zdających do około 386 tys. osób.

Szkoły średnie zwiększają limity miejsc podczas rekrutacji 2026/2027

Zainteresowanie profilami biologicznymi i chemicznymi w liceach osiągnęło poziom niespotykany w poprzednich latach. W wielu miastach wojewódzkich samorządy wyraziły zgodę na powiększenie klas lub tworzenie nowych oddziałów.

Statystyki w poszczególnych miastach:

Łódź : W XXI LO o 15 miejsc w klasie biol-chem rywalizowało 87 osób ( 5,8 kandydata na jedno miejsce ).

: W XXI LO o 15 miejsc w rywalizowało 87 osób ( ). Szczecin : W IX LO o przyjęcie do klasy medyczno-biotechnologicznej starało się prawie 5 kandydatów na jedno miejsce (4,8).

: W IX LO o przyjęcie do starało się prawie (4,8). Rzeszów : W II LO o jedno miejsce ubiegało się blisko 4 kandydatów . W rezultacie utworzono dodatkowy, czwarty oddział o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym .

: W II LO o jedno miejsce ubiegało się blisko . W rezultacie utworzono dodatkowy, czwarty oddział o . Lublin: W wyselekcjonowanych liceach (np. III LO) progi punktowe przekroczyły poziom 175 punktów.

Nawet 38 chętnych na jeden indeks lekarski. Rekrutacja na studia medyczne 2026/2027

Na szkolnictwo wyższe trafiła fala absolwentów, co wywołało szczególną presję na kierunkach medycznych i stomatologicznych w Polsce. Statystyki rejestracji na czołowych uniwersytetach wykazują wielokrotny wzrost liczby aplikacji.

Popularność kierunków medycznych (liczba osób na 1 miejsce):

Miejsce Uczelnia / filia Liczba chętnych na miejsce 1. UMED Wrocław (Stomatologia) 38,0 osób 2. UMED Wrocław (Filia Wałbrzych) 34,0 osoby 3. UMB Białystok (Stomatologia) 32,9 osoby 4. Uniwersytet Warszawski 32,78 osoby 5. Uniwersytet Rzeszowski 26,0 osób

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku łączna liczba zgłoszeń wzrosła z 9,3 tys. w ubiegłym roku do ponad 14,7 tys. Z kolei na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odnotowano dwukrotny wzrost zainteresowania studiami pielęgniarskimi.

Dlaczego limity na studiach medycznych nie rosną w tempie demografii?

Mimo że liczba maturzystów wzrosła o kwartał, Ministerstwo Zdrowia podniosło ogólny limit przyjęć na kierunki lekarskie jedynie o 2 proc. Eksperci zwracają uwagę, że planowanie miejsc na studiach medycznych wynika z długofalowej strategii państwa, a nie z chwilowych skoków demograficznych.

Przykład praktyczny: Próg punktowy w walce o indeks na studiach medycznych

Zderzenie wysokiej liczby kandydatów ze sztywnym limitem miejsc ilustruje sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim. Przy limicie wynoszącym dokładnie 60 miejsc na kierunku lekarskim, w systemie zarejestrowano 1967 opłaconych aplikacji.

W praktyce oznacza to, że niemal 97% kandydatów – mimo często bardzo wysokich wyników z dojrzałości z biologii i chemii – nie otrzymało przydziału w pierwszym terminie rekrutacji. W kolejnym roku rywalizacja może być jeszcze trudniejsza, gdyż do matur przystąpi rocznik liczący blisko 386 tysięcy uczniów.

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