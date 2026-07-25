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Nawet 38 chętnych na jedno miejsce. Rekordowa rekrutacja 2026/2027 zbiera żniwo na medycynie i w liceach

Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
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dzisiaj, 17:47
Młodzi ludzie w ławkach na auli
Tegoroczna rekrutacja była wyjątkowa, co jest wynikiem kumulacji efektów zmian demograficznych od rekrutacji w 2026 roku./Materiały prasowe
Tegoroczny nabór do liceów oraz na uczelnie medyczne przyniósł gwałtowny wzrost liczby kandydatów, doprowadzając do rekordowej konkurencji o miejsca w klasach biol.-chem. oraz na kierunkach lekarskich. Sytuacja dotyczy setek tysięcy absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce, a jej główną przyczyną jest kumulacja efektów zmian demograficznych od rekrutacji w 2026 roku.

Rekrutacja 2026/2027: Kumulacja roczników zalała licea i uczelnie

Kluczowym czynnikiem wpływającym na tegoroczne statystyki jest wyraźny skok liczby zdających. Do egzaminów maturalnych przystąpiło ponad 321 tys. absolwentów. To wzrost o jedną czwartą w porównaniu z 256 tys. zdających w poprzednim roku.

Zjawisko to wynika bezpośrednio z tzw. podwójnego rocznika, będącego konsekwencją reformy edukacji z 2014 roku, kiedy do pierwszych klas szkół podstawowych trafiły jednocześnie siedmiolatki oraz część sześciolatków. Zwiększona liczebność uczniów automatycznie przełożyła się na liczbę przystępujących do tegorocznej rekrutacji.

  • Liczba maturzystów: skok z 256 tys. do ponad 321 tys. (wzrost o 25%).
  • Obciążenie szkół: konieczność otwierania dodatkowych oddziałów w liceach.
  • Prognozy na kolejny rok: dalszy wzrost liczby zdających do około 386 tys. osób.
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Szkoły średnie zwiększają limity miejsc podczas rekrutacji 2026/2027

Zainteresowanie profilami biologicznymi i chemicznymi w liceach osiągnęło poziom niespotykany w poprzednich latach. W wielu miastach wojewódzkich samorządy wyraziły zgodę na powiększenie klas lub tworzenie nowych oddziałów.

Statystyki w poszczególnych miastach:

  • Łódź: W XXI LO o 15 miejsc w klasie biol-chem rywalizowało 87 osób (5,8 kandydata na jedno miejsce).
  • Szczecin: W IX LO o przyjęcie do klasy medyczno-biotechnologicznej starało się prawie 5 kandydatów na jedno miejsce (4,8).
  • Rzeszów: W II LO o jedno miejsce ubiegało się blisko 4 kandydatów. W rezultacie utworzono dodatkowy, czwarty oddział o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym.
  • Lublin: W wyselekcjonowanych liceach (np. III LO) progi punktowe przekroczyły poziom 175 punktów.
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Nawet 38 chętnych na jeden indeks lekarski. Rekrutacja na studia medyczne 2026/2027

Na szkolnictwo wyższe trafiła fala absolwentów, co wywołało szczególną presję na kierunkach medycznych i stomatologicznych w Polsce. Statystyki rejestracji na czołowych uniwersytetach wykazują wielokrotny wzrost liczby aplikacji.

Popularność kierunków medycznych (liczba osób na 1 miejsce):

Miejsce

Uczelnia / filia

Liczba chętnych na miejsce

1.

UMED Wrocław (Stomatologia)

38,0 osób

2.

UMED Wrocław (Filia Wałbrzych)

34,0 osoby

3.

UMB Białystok (Stomatologia)

32,9 osoby

4.

Uniwersytet Warszawski

32,78 osoby

5.

Uniwersytet Rzeszowski

26,0 osób

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku łączna liczba zgłoszeń wzrosła z 9,3 tys. w ubiegłym roku do ponad 14,7 tys. Z kolei na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odnotowano dwukrotny wzrost zainteresowania studiami pielęgniarskimi.

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Dlaczego limity na studiach medycznych nie rosną w tempie demografii?

Mimo że liczba maturzystów wzrosła o kwartał, Ministerstwo Zdrowia podniosło ogólny limit przyjęć na kierunki lekarskie jedynie o 2 proc. Eksperci zwracają uwagę, że planowanie miejsc na studiach medycznych wynika z długofalowej strategii państwa, a nie z chwilowych skoków demograficznych.

Przykład praktyczny: Próg punktowy w walce o indeks na studiach medycznych

Zderzenie wysokiej liczby kandydatów ze sztywnym limitem miejsc ilustruje sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim. Przy limicie wynoszącym dokładnie 60 miejsc na kierunku lekarskim, w systemie zarejestrowano 1967 opłaconych aplikacji.

W praktyce oznacza to, że niemal 97% kandydatów – mimo często bardzo wysokich wyników z dojrzałości z biologii i chemii – nie otrzymało przydziału w pierwszym terminie rekrutacji. W kolejnym roku rywalizacja może być jeszcze trudniejsza, gdyż do matur przystąpi rocznik liczący blisko 386 tysięcy uczniów.

Źródło

  • www.pap.pl
  • www.rynekzdrowia.pl
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Źródło: forsal.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.

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Tematy: studiarekrutacjaszkoły
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