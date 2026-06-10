Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Kolonoskopia i rezonans bez kolejki? Oto co zmieniło się 1 maja

Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)1 maja 2026 roku doprecyzowano zasady rozliczeń w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Co konkretnie się zmieniło? Przede wszystkim rozszerzono katalog świadczeń dostępnych dla pacjentów objętych programem KOWZS. W praktyce oznacza to, że w trakcie wizyty lekarz może zlecić m.in.:

kolonoskopię ,

, gastroskopię ,

, rezonans magnetyczny ,

, tomografię komputerową ,

, angiografię ,

, biopsję aspiracyjną szpiku kostnego z mielogramem ,

, badanie USG Doppler.

Uwaga! Zmieniły się też zasady rozliczania części świadczeń i ich łączenia z poradami specjalistycznymi. W przypadku niektórych badań wykonywanych podczas hospitalizacji nie ma już możliwości odrębnego rozliczania.

Nowy rozkaz dla dyrektorów szpitali. Bez tego pacjenci nie skorzystają

Nowe przepisy nakładają również obowiązek na dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ. Muszą oni dostosować umowy zawarte ze szpitalami i placówkami uczestniczącymi w programie pilotażowym. Co to oznacza w praktyce? Dopiero po zmianie kontraktów świadczeniodawcy mogą działać według nowych zasad.

Program KOWZS ma przyspieszyć diagnostykę. Co można zyskać?

Program kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS) został opracowany z myślą o szybszym wykrywaniu i leczeniu przewlekłych chorób reumatycznych. Pacjenci zakwalifikowani do programu mogą liczyć na specjalistyczną opiekę obejmującą diagnostykę oraz leczenie i monitorowanie stanu zdrowia przez 12 miesięcy.

Nie każdy skorzysta z nowych zasad. NFZ stawia jasne warunki

Nie wszyscy skorzystają z programu. Warto mieć na uwadze, że mogą do niego zostać skierowane wyłącznie osoby pełnoletnie z podejrzeniem lub rozpoznaniem m.in.:

łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) ,

, reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) ,

, wczesnym zapaleniem stawów (WZS) ,

, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) ,

, innymi rodzajami spondyloartropatii, odczynowym i niesklasyfikowanym zapaleniem stawów, o ile nie byli dotychczas leczeni reumatologicznie.

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