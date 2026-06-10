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Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
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dzisiaj, 19:09
Lekarka, a za nią siedzą przy stoliku dwie inne kobiety w kitlach
NFZ rozszerzył pakiet darmowych i szybkich badań dla niektórych pacjentów/Shutterstock
Zarządzenie Prezesa NFZ rozszerzyło pakiet darmowych i szybkich badań dla niektórych pacjentów. Na liście znalazły się m.in. rezonans, tomografia, a nawet kolonoskopia. Choć to świetna wiadomość dla chorych, NFZ stawia jasne warunki: program ma swoje ograniczenia, a placówki medyczne muszą najpierw zmienić kontrakty. Co to oznacza?

Kolonoskopia i rezonans bez kolejki? Oto co zmieniło się 1 maja

Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)1 maja 2026 roku doprecyzowano zasady rozliczeń w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Co konkretnie się zmieniło? Przede wszystkim rozszerzono katalog świadczeń dostępnych dla pacjentów objętych programem KOWZS. W praktyce oznacza to, że w trakcie wizyty lekarz może zlecić m.in.:

  • kolonoskopię,
  • gastroskopię,
  • rezonans magnetyczny,
  • tomografię komputerową,
  • angiografię,
  • biopsję aspiracyjną szpiku kostnego z mielogramem,
  • badanie USG Doppler.

Uwaga! Zmieniły się też zasady rozliczania części świadczeń i ich łączenia z poradami specjalistycznymi. W przypadku niektórych badań wykonywanych podczas hospitalizacji nie ma już możliwości odrębnego rozliczania.

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Nowy rozkaz dla dyrektorów szpitali. Bez tego pacjenci nie skorzystają

Nowe przepisy nakładają również obowiązek na dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ. Muszą oni dostosować umowy zawarte ze szpitalami i placówkami uczestniczącymi w programie pilotażowym. Co to oznacza w praktyce? Dopiero po zmianie kontraktów świadczeniodawcy mogą działać według nowych zasad.

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Program KOWZS ma przyspieszyć diagnostykę. Co można zyskać?

Program kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS) został opracowany z myślą o szybszym wykrywaniu i leczeniu przewlekłych chorób reumatycznych. Pacjenci zakwalifikowani do programu mogą liczyć na specjalistyczną opiekę obejmującą diagnostykę oraz leczenie i monitorowanie stanu zdrowia przez 12 miesięcy.

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Nie każdy skorzysta z nowych zasad. NFZ stawia jasne warunki

Nie wszyscy skorzystają z programu. Warto mieć na uwadze, że mogą do niego zostać skierowane wyłącznie osoby pełnoletnie z podejrzeniem lub rozpoznaniem m.in.:

  • łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS),
  • reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),
  • wczesnym zapaleniem stawów (WZS),
  • zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK),
  • innymi rodzajami spondyloartropatii, odczynowym i niesklasyfikowanym zapaleniem stawów, o ile nie byli dotychczas leczeni reumatologicznie.

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Źródło: forsal.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
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Tematy: zasadyNFZkolonoskopia
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