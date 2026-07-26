Za korzystanie z telefonu podczas jazdy grozi nawet 12 punktów karnych i mandat do 500 złotych. Większość kierowców jest tego świadoma, więc jak ognia unika sytuacji, w których policja może ich złapać na gorącym uczynku.

Rozwiązaniem stały się uchwytu na telefony, dzięki którym kierowcy mogą bezpiecznie korzystać z nawigacji podczas jazdy. Niewielu kierowców, jednak wie, że miejsce zainstalowania uchwytu ma ogromne znaczenie. Jeśli uchwyt umieścimy w nieodpowiednim miejscu, również będziemy narażeni na mandat.

Gdzie nie powinniśmy montować uchwytu na telefon?

Uchwytu na telefon nie powinno się montować na przedniej szybie. Ta zasada obowiązywać powinna również w przypadku ekranów z nawigacją i wideorejestratorów. Kierowcy powinni unikać także umieszczania na szybie maskotek czy zawieszek. Generalnie wszystko, co może ograniczać widoczność może być powodem do ukarania kierowcy mandatem.

Funkcjonariusze w takich przypadkach powołują się na art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustęp 1 tego artykułu stanowi bowiem, że „pojazd uczestniczący w ruchu ma być zbudowany, wyposażony i utrzymany tak, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;.

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, z wyłączeniem pojazdu w pełni zautomatyzowanego.”.

Ile wynosi maksymalny mandat w takiej sytuacji?



Jeśli uchwyt na telefon jest zbyt duży lub ogranicza widoczność, kierowca może dostać mandat na tak zwanych zasadach ogólnych. Jego maksymalna wysokość sięga nawet 3 tys. zł, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Nie jest przesądzone, że każdy taki przypadek odbije się na kieszeni kierowcy, policjant może bowiem zastosować najniższy wymiar kary, czyli upomnienie.

Gdzie zatem najlepiej zamontować uchwyt na telefon? Najlepiej w miejscu, w którym nie będzie on ograniczał widoczności kierowcy. Eksperci motoryzacyjni wskazują, że może to być na przykład kratka nawiewu.