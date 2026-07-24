- Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Atak ten może nastąpić już dzisiaj: wstępne informacje wskazują, że nastąpi to w ciągu 48 godzin. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego – powiedział Zełenski podczas wieczornego przemówienia.

Zełenski apeluje o wsparcie. Obrona powietrzna priorytetem Ukrainy

Prezydent dodał, że „bardzo liczy na zrozumienie ze strony partnerów”. Według niego obrona powietrzna pozostaje głównym priorytetem, w którym właśnie partnerzy mogą pomóc.

- Wszystkie porozumienia muszą być realizowane i to szybko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz wszyscy nasi dyplomaci muszą działać szybciej, a potrzeby Ukrainy muszą być głośniej przedstawiane światu, ponieważ są to rzeczywiste potrzeby związane z ochroną życia. Ważne jest również, aby kluczowe kraje partnerskie miały coraz większą świadomość tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, o rosyjskich atakach na naszych obywateli oraz o przedłużaniu przez Rosję tej wojny – stwierdził.

Zełenski wyraził również nadzieję, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę, aby zakończyć wojnę godnym pokojem.

- Właśnie tego potrzebujemy. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego zespołem. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, dziękuję każdemu, kto jest po stronie Ukrainy, po stronie naszych obywateli, po stronie ochrony naszego życia – podkreślił.

Rosja planuje mobilizację? Zełenski ostrzega przed eskalacją wojny

Prezydent zwrócił uwagę na istnienie jednoznacznych informacji wywiadowczych, zgodnie z którymi Rosja przygotowuje na jesień nową, dość znaczną mobilizację.

- Obecnie Rosjanie tracą na froncie więcej żołnierzy, niż pozyskują, a Putin zamierza jeszcze zintensyfikować ataki i rozszerzyć tę wojnę. Potrzebuje kolejnych Rosjan do udziału w szturmach. Musimy się przed tym prewencyjnie bronić na wszystkich poziomach: na froncie, poprzez nasze sankcje dalekosiężne (ataki dalekiego zasięgu - PAP), a także poprzez działania pośrednie, w ramach naszej dyplomacji i, oczywiście, w kontaktach ze wszystkimi, którzy są w stanie wspierać życie i przybliżyć pokój – podsumował ukraiński przywódca.

Andrij Sybiha, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy, przekazał 19 lipca, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. Rosja wystrzeliła wówczas 41 rakiet w kierunku stolicy Ukrainy.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

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