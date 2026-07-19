Tankowce służą do transportu rosyjskiej ropy naftowej, produktów ropopochodnych i paliwa na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Żurawie pływające zapewniają wykonywanie prac portowych, załadunek i rozładunek towarów, a także wspierają funkcjonowanie logistyki rosyjskiej marynarki wojennej - podkreślił sztab w komunikatorze Telegram.

Moskwa nie skomentowała tych doniesień - zauważył portal Kyiv Independent. Rosyjskie ministerstwo obrony utrzymuje jednak, że w nocy z soboty na niedzielę zestrzeliło 140 ukraińskich dronów w Rosji, nad okupowanym Krymem oraz nad Morzem Czarnym i Azowskim.

„Ukraińskie wojsko będzie nadal systematycznie podejmować działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Rosji” – zapewnił Sztab Generalny w komunikacie na Facebooku.

W lipcu Ukraina rozpoczęła intensywną operację przeciwko rosyjskiej flocie cieni na Morzach Czarnym i Azowskim, atakując dziesiątki statków w celu sparaliżowania logistyki przeciwnika, związanej z transportem na okupowany Krym.

Pomiędzy 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające – 118 na Morzu Azowskim i 54 na Morzu Czarnym. Tylko w nocy z 17 na 18 lipca uderzono w 13 jednostek: osiem statków do przewozu ładunków suchych, tankowiec, gazowiec, holownik i dwa żurawie pływające - informował w sobotę portal Ukrainska Prawda. (PAP)