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Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 18:45
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
"Trafiono terminal naftowy i rafinerię Sławnieft-JANOS w Rosji"/Shutterstock
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek, że w nocy z czwartku na piątek ukraińskie wojsko przeprowadziło ataki na rosyjskie obiekty infrastruktury paliwowej oraz jednostki morskie. Celem miały być m.in. terminal naftowy, rafineria w Jarosławiu nad Wołgą, dwa tankowce, holownik oraz okręt patrolowy na Morzu Czarnym i Azowskim.

„16 lipca przeprowadzono uderzenie na rafinerię ropy naftowej Sławnieft-JANOS w Jarosławiu w obwodzie jarosławskim w Federacji Rosyjskiej. Odnotowano trafienie w obiekt, po którym na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Skala wyrządzonych szkód i rezultaty ataku są obecnie ustalane” – napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

Ukraina uderzyła w jedną z największych rosyjskich rafinerii

Zaznaczył, że Sławnieft-JANOS jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji oraz największą rafinerią w centralnej części kraju. Średnia wielkość przerobu wynosi ok. 15 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze, oleje i inne produkty naftowe, które są wykorzystywane m.in. do zabezpieczenia potrzeb rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz armii rosyjskiej.

Ponadto zaatakowano terminal naftowy „TES-Terminal-1” oraz skład materiałów pędnych i smarów w Kerczu na okupowanym Krymie. Trafiono również w bazę paliwową „Szachtarsk” w obwodzie donieckim.

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową nabierają tempa

Według informacji wojskowych zaatakowane tankowce są wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy, produktów naftowych i skroplonego gazu z pominięciem międzynarodowych sankcji, a także do przewozu paliwa na potrzeby wojska rosyjskiego.

W czerwcu i lipcu 2026 r. Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej. (PAP)

ira/ kar/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: RosjaUkrainaatak na rafinerie
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