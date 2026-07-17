„16 lipca przeprowadzono uderzenie na rafinerię ropy naftowej Sławnieft-JANOS w Jarosławiu w obwodzie jarosławskim w Federacji Rosyjskiej. Odnotowano trafienie w obiekt, po którym na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Skala wyrządzonych szkód i rezultaty ataku są obecnie ustalane” – napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

Ukraina uderzyła w jedną z największych rosyjskich rafinerii

Zaznaczył, że Sławnieft-JANOS jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji oraz największą rafinerią w centralnej części kraju. Średnia wielkość przerobu wynosi ok. 15 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze, oleje i inne produkty naftowe, które są wykorzystywane m.in. do zabezpieczenia potrzeb rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz armii rosyjskiej.

Ponadto zaatakowano terminal naftowy „TES-Terminal-1” oraz skład materiałów pędnych i smarów w Kerczu na okupowanym Krymie. Trafiono również w bazę paliwową „Szachtarsk” w obwodzie donieckim.

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową nabierają tempa

Według informacji wojskowych zaatakowane tankowce są wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy, produktów naftowych i skroplonego gazu z pominięciem międzynarodowych sankcji, a także do przewozu paliwa na potrzeby wojska rosyjskiego.

W czerwcu i lipcu 2026 r. Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń na rosyjską infrastrukturę paliwową. Ponadto ukraińskie drony systematycznie atakowały cele wojskowe na okupowanym Krymie, w tym lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, stacje radiolokacyjne, centra logistyczne oraz infrastrukturę Floty Czarnomorskiej. (PAP)

ira/ kar/