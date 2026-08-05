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Upały uderzyły w kolejną elektrownię atomową w Europie. Reaktor pracuje z ograniczoną mocą

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:05
Upały uderzyły w kolejną elektrownię atomową w Europie. Reaktor pracuje z ograniczoną mocą
Upały uderzyły w kolejną elektrownię atomową w Europie. Reaktor pracuje z ograniczoną mocą/Shutterstock
Elektrownia atomowa w słoweńskim Krszko poinformowała w środę, że zmniejsza produkcję prądu do 80 proc. mocy z powodu niskiego poziomu i wysokiej temperatury wody w rzece Sawie, która chłodzi siłownię. To jedyna elektrownia atomowa w Słowenii.

Kryzys na rzece Sawa

Redukcja mocy rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, praca siłowni będzie dalej ograniczana - przekazano w komunikacie na stronie elektrowni.

Przypomniano, że ostatni raz z powodu niskiego poziomu Sawy pracę elektrowni ograniczono w 2003 r. na 90 dni.

Reaktory na Węgrzech i w Rumunii też pracują na pół gwizdka

Z powodu niskiego poziomu w Dunaju, do którego wpływa Sawa, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii.

W jedynej węgierskiej elektrowni atomowej w Paksu działa obecnie tylko jeden z czterech bloków. W elektrowni w rumuńskiej Cernavodzie również pracuje tylko jeden z dwóch reaktorów.

Premier Węgier Peter Magyar ostrzegł, że dalszy spadek poziomu Dunaju nadal stwarza ryzyko całkowitego wstrzymania pracy elektrowni i zaapelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia energii w godzinach wieczornego szczytu.

Elektrownia w Krszko ważna dla Słowenii i Chorwacji

W Rumunii w poniedziałek armia prowadziła detonacje na Dunaju, które miały zwiększyć dopływ wody do położonej na wschodzie kraju elektrowni, która jest również jedyną siłownią jądrową w kraju.

Działająca od 1983 r. elektrownia w Krszko ma jeden reaktor o mocy 696 MW i pokrywa ok. 25 proc. zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15 proc. w Chorwacji.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: energetykaelektrownia jądrowasusza
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