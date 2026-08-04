Forsal logo

Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:01
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?/Materiały prasowe
Trwają prace nad projektem budżetu na 2027 r. i propozycjami zmian w systemie podatkowym – poinformował we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o ewentualną podwyżkę drugiego progu podatkowego.

Drugi próg podatkowego do zmiany?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy istnieje możliwość podniesienia drugiego progu podatkowego.

- Pracujemy nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie – nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. W Ministerstwie Finansów zawsze takie prace, dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, zmian w progach, trwają – powiedział Domański.

Dopytywany, czy będzie możliwa podwyżka drugiego progu, minister odpowiedział, że „jest jeszcze trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową”. Przyznał, że obecnie 11 proc. podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, wpada w II próg podatkowy.

Zmiany w podatkach są możliwe jeszcze w tej kadencji?

Minister był pytany także o to, czy ewentualna podwyżka II progu byłaby możliwa jeszcze w tej kadencji.

- Pracujemy nad tym, aby było to możliwe w tej kadencji, ale czy to będzie możliwe, to dowiemy się tego w najbliższych tygodniach i miesiącach – powiedział Domański. – Muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową i muszę równoważyć wydatki z dochodami – dodał.

Andrzej Domański odpowiadał także na pytanie o możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku, czyli o realizację obietnicy Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów w 2023 r. Odpowiedział, że może powiedzieć tylko tyle, że „trwają analizy związane z ustawą budżetową na rok 2027”.

Czy wróci program CPN?

Domański odniósł się również do wysokich cen paliw na stacjach i możliwości sfinansowania kontynuacji rządowego programu CPN, w ramach którego zostały obniżone VAT i akcyza na paliwa.

– Gdyby ceny ropy na rynkach poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu – powiedział minister finansów i gospodarki.

Z końcem czerwca wygaszono program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Resort finansów informował, że koszt programu CPN sięgnął ok. 4,7 mld zł.

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych w TK

Domański odniósł się również w RMF FM do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pod koniec lipca Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.

- Te pieniądze zostały znalezione przez nasz rząd w potężnych zyskach koncernów paliwowych. Jeśli prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, uderzać w portfelach Polaków, to jest to horrendalna decyzja. I konsekwencje tych decyzji widać na stacjach benzynowych – powiedział Domański.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans »
Tematy: Andrzej Domańskipodatkigospodarkabudżet państwa
Powiązane
Podwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ]
Podwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ]
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu
Trzeba wypłacać pieniądze z kont. Apelują o to... banki. To wezwanie ścina krew w żyłach?
Trzeba wypłacać pieniądze z kont. Apelują o to... banki. To wezwanie ścina krew w żyłach?
Nie przegap
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Woda, restauracja
Klient nie dostanie darmowej wody w restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Apteka, recepta, farmaceuta
Łatwiejszy dostęp do leków na receptę. Pacjent nie musi już tego robić
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Polecamy
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
Kraj
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Świat
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj