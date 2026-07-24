Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek do zapłaty. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę

Do szpitala rzadko jedzie się z wyboru. Ktoś przywozi starszego rodzica na badanie, jedzie z dzieckiem na konsultację, czeka kilka godzin na SOR-ze albo odwiedza bliską osobę po operacji. W takich sytuacjach nie myśli się o regulaminie parkingu, ale o tym, żeby zaparkować możliwie blisko wejścia i jak najszybciej dotrzeć do rejestracji, gabinetu, oddziału albo izby przyjęć. Dopiero później okazuje się, że wizyta kosztowała nie tylko czas, stres i nerwy. Przy wyjeździe z parkingu pacjent albo jego rodzina widzą rachunek: kilka złotych za godzinę, kilkadziesiąt złotych za dłuższy postój, a czasem także dodatkową opłatę za spóźnienie, zgubiony bilet albo brak opłaconego czasu. Opłaty przy szpitalach budzą tak duże emocje, ponieważ pojawiają się w momencie, w którym pacjent i jego bliscy są już pod presją. Niektórzy mówią wprost o „podatku od nieszczęścia”.

Padł rekord: 1350 zł opłaty za parking przy poznańskim szpitalu

Sytuację opisał czytelnik lokalnego poznańskiego portalu, który pojawił się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i został w szpitalu dłużej, niż się spodziewał. Mężczyzna ze względu na poważne problemy kardiologiczne spędził tam niemal trzy doby. Po wyjściu ze szpitala czekał na niego horrendalny rachunek za parking. "Ostatecznie zostałem zmuszony do zapłaty 1350 PLN natychmiast po tym, jak na konto wpłynęło moje miesięczne wynagrodzenie. Oddałem niemal połowę pensji za to, że walczyłem o życie w szpitalu" - pisał.

Sprawę skomentowali przedstawiciele szpitala: "Jeżeli chodzi o sam proces naliczenia opłaty, to w opisanym przypadku pacjent powinien się zwrócić z indywidualnym wnioskiem o obniżenie opłaty do Szpitala i tego typu wniosek po indywidualnym rozpatrzeniu - w przypadku pacjentów przyjętych w trybie ostrym - będzie rozpatrzony pozytywnie"- informowała Ewa Żurowska, kierownik Biura Dyrekcji

Pojawił się również nowy komunikat Dyrekcji. Oto jego treść:

"Nawiązując do informacji medialnych, chcielibyśmy przypomnieć, że miejsca parkingowe na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu są przeznaczone przede wszystkim do krótkotrwałego postoju.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych zapewnić pacjentom i ich opiekunom możliwość sprawnego wjazdu na teren Szpitala.

Zdajemy sobie sprawę ze związanymi z tym komplikacjami, jakkolwiek przy ograniczonej liczbie miejsc jedynym sposobem zapewnienia ich dostępności dla możliwie największej liczby osób jest utrzymanie sprawnej rotacji pojazdów.

Szybka rotacja pojazdów pozwala zwiększyć dostępność miejsc dla pacjentów przyjeżdżających krótkoterminowo do Szpitala oraz dla osób odbierających i przywożących pacjentów. Prosimy o uwzględnienie powyższego podczas planowania wizyty na terenie Szpitala.

Przypominamy, że całodzienny postój jednego pojazdu może ograniczyć możliwość skorzystania z parkingu przez wielu innych pacjentów i ich bliskich, utrudniając sprawny transport. Jednocześnie informujemy, że od 16 lipca czas bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala został wydłużony i wynosi 20 minut".

To nie jedyna taka sytuacja. Częstym problemem są również opłaty dodatkowe.

Dwie minuty spóźnienia i 120 zł do zapłaty. Pacjent pilnuje kolejki, a w tym czasie szpital nalicza opłatę za parking

Najwięcej emocji budzą nie tylko same stawki, ale również opłaty dodatkowe. Dobrym przykładem jest sytuacja opisywana przez lokalne media w Pszczynie. Czytelniczka, która przyjechała do Szpitala Powiatowego z pracownikiem po wypadku, spędziła w placówce osiem godzin. W tym czasie kilka razy opłacała postój w parkomacie. Z jedną opłatą spóźniła się o dwie minuty i dostała wezwanie do zapłaty 120 zł.

Kto, czekając w kolejce czy na operację, myśli o parkomacie? – pytała oburzona pacjentka. To zdanie dobrze oddaje sedno problemu, jakim dla pacjentów i ich rodzin są płatne parkingi przy szpitalach. W praktyce, w sytuacji choroby, wypadku albo nagłego zdarzenia rodzinnego, pilnowanie biletu parkingowego często schodzi na dalszy plan.

Podobne sytuacje zdarzają się także przy innych placówkach. Pacjenci skarżą się na krótkie darmowe limity, wysokie opłaty godzinowe i koszty, które rosną przy dłuższych wizytach. Najmocniej odczuwają to osoby, które muszą przyjeżdżać regularnie: na rehabilitację, diagnostykę, leczenie onkologiczne, dializy albo codzienne odwiedziny u hospitalizowanego bliskiego.

Ile trzeba zapłacić za parkowanie przy szpitalu? Kwoty są zaskakujące

Stawki zależą od szpitala, miasta i tego, czy parking prowadzi sama placówka, czy zewnętrzny operator. W wielu miejscach pierwsze 15, 20 albo 30 minut postoju jest bezpłatne. Taki czas zwykle wystarcza na szybkie podwiezienie pacjenta pod wejście, ale rzadko na rejestrację, wizytę, badanie albo odebranie bliskiej osoby z oddziału.

Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu pacjenci od maja mieli płacić 20 zł za godzinę parkowania. Decyzja wywołała ostre komentarze chorych i ich rodzin, którzy pytali, kogo stać na taką stawkę przy leczeniu albo odwiedzinach. Szpital tłumaczył, że miejsc parkingowych dla pacjentów jest niewiele, a na teren placówki wjeżdżało bardzo dużo samochodów. Wysoka opłata ma więc zniechęcać do wielogodzinnego postoju i wymuszać rotację.

Ostatecznie płatny parking zaczął funkcjonować 19 czerwca 2026 r. Mimo kontrowersji stawka pozostała na poziomie 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut, czyli 20 zł za godzinę postoju.1

W Warszawie, na terenie szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej, godzina postoju na parkingu prowadzonym przez firmę APCOA kosztuje 8 zł, czyli więcej niż godzina parkowania w centrum miasta. Maksymalna opłata dobowa wynosi 80 zł2. Wiele szpitali nie stosuje jednak takich limitów, co oznacza, że całodobowy postój może kosztować blisko 200 zł.

Dla wielu pacjentów nie jest to drobny wydatek. Senior, który trzy razy w tygodniu jeździ na rehabilitację, może w praktyce być zmuszony wybierać między płatnym parkingiem a dłuższym dojściem z miejsca postojowego przy oddalonej ulicy. W przypadku chorej nogi, poruszania się o kulach lub ograniczonej sprawności taka „oszczędność” oznacza dodatkowy wysiłek.

Przed Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu pacjenci i osoby odwiedzające mogą skorzystać z bezpłatnych pierwszych 20 minut. Później naliczana jest opłata za każdą kolejną godzinę postoju w wysokości 6 zł2. Podobne rozwiązania działają przy wielu innych placówkach: krótki darmowy czas na wysadzenie pacjenta, a następnie standardowa opłata godzinowa albo bilet dobowy.

Kto nie musi płacić za parking przy szpitalu?

Nie ma jednej ogólnopolskiej zasady. Każdy szpital albo operator parkingu określa własny regulamin. Najczęściej bezpłatny jest tylko bardzo krótki postój, przeznaczony na podwiezienie pacjenta pod wejście, wysadzenie go przy izbie przyjęć albo szybki odbiór.

Część placówek przewiduje ulgi albo specjalne stawki dla wybranych grup. Mogą dotyczyć osób z niepełnosprawnościami, honorowych dawców krwi, pacjentów hospitalizowanych, osób często przyjeżdżających na leczenie albo opiekunów. Zdarzają się też bilety dobowe i pakiety, które mają ograniczyć koszt wielogodzinnego postoju.

Samo posiadanie karty parkingowej osoby z niepełnosprawnością nie zawsze oznacza jednak pełne zwolnienie z opłat. W niektórych miejscach przewidziano niższą stawkę, np. w szpitalu w Nowym Targu obowiązuje opłata 5 zł za dzień, ale nie jest to reguła obowiązująca wszędzie. Dlatego przed wizytą warto sprawdzić regulamin konkretnego parkingu, szczególnie gdy zarządza nim prywatny operator.

Pacjenci mówią o rachunku, którego nie planowali

Wysokie ceny przyszpitalnych parkingów szczególnie uderzają w tych, którzy muszą przyjeżdżać często. Jednorazowa opłata za godzinę postoju może wydawać się niewielka, ale przy kilku wizytach w tygodniu robi się z tego stały koszt leczenia. Do parkingu dochodzą dojazdy, leki, badania, rehabilitacja i czas poświęcony na opiekę nad bliskim.

Pacjenci zwracają też uwagę, że do szpitala nie przyjeżdża się tak jak do kina, galerii handlowej czy restauracji. To nie jest wybór związany z rozrywką albo wygodą. To często konieczność. Dlatego rachunek za parking przy szpitalu budzi poczucie niesprawiedliwości, nawet jeśli formalnie wynika z regulaminu.

Najtrudniej mają rodziny pacjentów hospitalizowanych. Rodzic odwiedzający dziecko, partner przyjeżdżający codziennie do chorego po operacji albo opiekun osoby starszej może zostawiać na parkingu kilkadziesiąt złotych dziennie. Wtedy opłata przestaje być drobnym kosztem organizacyjnym, a staje się kolejnym obciążeniem w chorobie.

Szpitale tłumaczą: płatny parking ma uporządkować ruch i zwolnić miejsca dla pacjentów

Szpitale odpowiadają, że opłaty nie są wprowadzane wyłącznie po to, by pobierać pieniądze od pacjentów. W wielu miejscach problemem jest brak miejsc oraz zajmowanie parkingów przez kierowców, którzy nie korzystają z usług placówki. Dotyczy to zwłaszcza szpitali położonych w centrach miast albo wśród osiedli.

Placówki tłumaczą, że płatny system ma wymuszać rotację. Jeżeli parking jest darmowy, samochody potrafią stać na nim godzinami albo całymi dniami, blokując miejsca osobom, które faktycznie przyjechały na badanie, zabieg albo odwiedziny. W takim ujęciu opłata ma nie tylko przynosić przychód, ale też zniechęcać do długiego postoju.

Przykład Tak argumentowano m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, gdzie wskazywano, że na teren szpitala wjeżdżało bardzo dużo samochodów, a miejsc dla pacjentów było niewiele. Podobne uzasadnienia pojawiają się przy placówkach, które dzierżawią parkingi zewnętrznym operatorom. Bez systemu opłat i kontroli trudno utrzymać porządek, a miejsc i tak jest mniej niż potrzeb.

Płatny parking może wypychać samochody na okoliczne ulice

Wysokie opłaty nie zawsze rozwiązują problem. Czasem tylko przenoszą go poza teren szpitala. Kierowcy, którzy chcą uniknąć kosztów, zostawiają auta na pobliskich ulicach, chodnikach, trawnikach albo w miejscach, gdzie postój jest zabroniony. To prowadzi do konfliktów z mieszkańcami i stwarza zagrożenie w ruchu.

Takie sygnały pojawiały się m.in. przy szpitalu MSWiA w Poznaniu. Czytelnik lokalnego portalu opisywał, że samochody parkujące w niedozwolonych miejscach zmuszały innych kierowców do niebezpiecznych manewrów. Straż miejska informowała, że interwencje w tym rejonie są podejmowane, a za nieprawidłowe parkowanie przy szpitalu nakładano mandaty.

Przykład Od początku lipca za nieprawidłowe parkowanie na ul. Wrzoska przy szpitalu strażnicy nałożyli już 25 mandatów karnych – informował rzecznik poznańskiej Straży Miejskiej.

To pokazuje paradoks płatnych parkingów. Z jednej strony mają porządkować ruch na terenie placówki. Z drugiej – jeśli opłaty są uznawane za zbyt wysokie albo darmowy czas jest zbyt krótki – część kierowców przenosi problem na sąsiednie ulice. W efekcie cierpią pacjenci, mieszkańcy i inni uczestnicy ruchu.

Czy szpital może pobierać opłatę za parking?

Jeżeli parking znajduje się na terenie należącym do podmiotu leczniczego albo pozostającym w jego dyspozycji, szpital może określić zasady korzystania z tego terenu i pobierać opłaty na podstawie regulaminu. Wjazd na parking i pozostawienie samochodu traktowane są wtedy jak zawarcie umowy cywilnoprawnej na warunkach podanych kierowcy.

Trzeba przy tym rozróżnić parking na terenie szpitala od strefy płatnego parkowania na drodze publicznej. Na drogach publicznych opłaty ustala rada gminy na podstawie ustawy o drogach publicznych i obowiązują tam ustawowe limity. Na terenie prywatnym albo zarządzanym przez szpital taki mechanizm nie działa wprost. Zastosowanie mają zasady umowne, regulamin oraz ogólne przepisy, w tym dotyczące ochrony konsumentów.

Ważne Parkowanie nie jest świadczeniem opieki zdrowotnej. To istotne, bo oznacza, że zasada bezpłatnego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekłada się automatycznie na darmowy parking przy szpitalu.

Czy wysoka opłata za parking przy szpitalu jest zgodna z prawem?

Sama wysoka stawka nie oznacza jeszcze, że opłata jest nielegalna. Na terenie prywatnym albo zarządzanym przez placówkę nie ma jednego ustawowego limitu, który określałby maksymalną cenę godziny postoju przy szpitalu.

Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Opłata powinna być jasno określona, znana kierowcy przed wjazdem i powiązana z regulaminem. Szczególne wątpliwości mogą budzić bardzo wysokie opłaty dodatkowe, zwłaszcza za zgubiony bilet, przekroczenie czasu albo naruszenie regulaminu. W takich przypadkach można pytać, czy opłata jest proporcjonalna i czy kierowca miał realną możliwość zapoznania się z zasadami.

Ważne W praktyce częściej chodzi zatem o to, czy cennik jest czytelny, czy stawki nie są rażąco wygórowane, czy przewidziano ulgi dla szczególnych grup pacjentów oraz czy reklamacje są rozpatrywane rzeczywiście, a nie wyłącznie formalnie – nie o to, czy szpital może pobierać opłaty.

Jak sprawdzić, czy opłata została naliczona prawidłowo?

Najpierw trzeba ustalić, kto zarządza parkingiem. Może to być sam szpital, spółka należąca do placówki albo prywatny operator wyłoniony w przetargu. Od tego zależy, gdzie składać reklamację i kto odpowiada za cennik, wezwanie do zapłaty albo ewentualne anulowanie opłaty.

Drugim krokiem jest sprawdzenie regulaminu. Powinien wskazywać wysokość opłat, darmowy czas postoju, zasady naliczania kolejnych godzin, opłaty dodatkowe, ulgi, zwolnienia, tryb reklamacji i dane operatora. Jeżeli opłata została naliczona za przekroczenie czasu, warto sprawdzić, jak liczony jest postój i czy informacja była widoczna przed wjazdem.

Znaczenie mogą mieć także okoliczności konkretnej wizyty. Inaczej wygląda zwykłe pozostawienie auta na kilka godzin, a inaczej nagłe przyjęcie na izbę przyjęć, pobyt z dzieckiem, opieka nad osobą niesamodzielną albo sytuacja, w której pacjent nie mógł sam wrócić do samochodu i opłacić parkingu. Takie argumenty nie zawsze przesądzają sprawę, ale mogą pomóc przy reklamacji albo prośbie o umorzenie opłaty.

Wszelkie naruszenia, a także nieproporcjonalnie wysokie stawki lub dodatkowe opłaty, powinny być zgłaszane podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie danym szpitalem. W Polsce podmiotami tworzącymi szpitale są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego:

za szpitale kliniczne odpowiadają uczelnie medyczne lub bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia,

szpitale wojewódzkie podlegają pod samorząd danego województwa , reprezentowany na przykład przez urząd marszałkowski,

, reprezentowany na przykład przez urząd marszałkowski, szpitale powiatowe i miejskie podlegają odpowiednio samorządom powiatowym lub gminnym,

z kolei szpitale resortowe są podporządkowane właściwym ministerstwom, na przykład Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Ministerstwu Obrony Narodowej.

Jakie obowiązki informacyjne ma szpital albo operator parkingu?

Opłatę można skutecznie pobierać tylko wtedy, gdy kierowca miał realną możliwość poznania zasad. Informacje o płatnym parkingu, cenniku i opłatach dodatkowych powinny być widoczne przy wjeździe, przy parkomatach, w punkcie obsługi oraz najlepiej także na stronie internetowej placówki albo operatora.

Najważniejsze jest to, aby kierowca jeszcze przed wjazdem wiedział, że wjeżdża na parking płatny, ile wynosi darmowy czas postoju, od kiedy naliczana jest opłata i jakie są konsekwencje zgubienia biletu albo przekroczenia opłaconego czasu. To regulamin, a nie sam szlaban, tworzy podstawę relacji między parkingiem a kierowcą.

Ważne Czytelny regulamin powinien też wskazywać, jak złożyć reklamację. W praktyce to szczególnie ważne właśnie przy szpitalach, bo część sporów wynika z sytuacji nagłych, stresu, wielogodzinnego oczekiwania na pomoc medyczną albo konieczności pozostania z chorym bliskim.

Czy można odwołać się od opłaty parkingowej albo kary?

Od opłaty dodatkowej można złożyć reklamację do operatora parkingu. Jeżeli parkingiem zarządza sam szpital, pismo warto skierować do placówki albo jej dyrektora. W reklamacji trzeba opisać sytuację, wskazać godzinę wjazdu i wyjazdu, załączyć bilet, wezwanie do zapłaty oraz inne dokumenty, które mogą potwierdzić okoliczności sprawy.

Szczególne znaczenie mogą mieć sytuacje nagłe: przyjęcie na SOR, wypadek, hospitalizacja dziecka, opieka nad osobą niesamodzielną albo konieczność pozostania z pacjentem dłużej niż planowano. W stresie łatwo zgubić bilet, przekroczyć darmowy czas albo nie zdążyć do parkomatu. Nie oznacza to automatycznie anulowania opłaty, ale może być argumentem za jej umorzeniem albo obniżeniem.

Warto też sprawdzić, czy regulamin był widoczny i czy cennik jasno informował o wysokości opłat dodatkowych. Jeżeli kierowca nie miał realnej możliwości zapoznania się z zasadami przed wjazdem, może to być jeden z argumentów w sporze.

Zawyżane opłaty przy szpitalach to problem systemowy

Sprawa przyszpitalnych parkingów trafiła także do interpelacji poselskiej. Posłanka Małgorzata Pępek zwracała uwagę, że pacjenci i ich rodziny, często w trudnym stanie zdrowotnym albo emocjonalnym, muszą ponosić znaczące koszty już przy samym dostępie do placówki medycznej.

W interpelacji wskazano, że problem ma charakter ogólnopolski. W wielu publicznych szpitalach parkingi działają na zasadach komercyjnych, często na podstawie umów z prywatnymi operatorami. Brakuje natomiast jednolitych zasad dotyczących maksymalnych stawek, minimalnego darmowego czasu postoju, bezpłatnych miejsc dla pacjentów oraz szczególnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży czy opiekunów osób hospitalizowanych.

To właśnie brak jednolitych zasad powoduje największe napięcie. W jednym szpitalu pacjent płaci kilka złotych za godzinę, w innym znacznie więcej. W jednej placówce przewidziano ulgi, w innej decyduje regulamin prywatnego operatora. Pacjent często dowiaduje się o tym dopiero na miejscu.

Płatne parkingi przy szpitalach: Ministerstwo Zdrowia nie planuje systemowej interwencji

Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że resort nie widzi obecnie możliwości systemowego uregulowania zasad korzystania z parkingów przy publicznych szpitalach. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Tomasz Maciejewski wyjaśnił, że infrastruktura parkingowa nie jest świadczeniem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy i nie jest finansowana ze środków publicznych.

Resort wskazał, że za zarządzanie szpitalami odpowiadają ich dyrektorzy. To oni decydują, czy parking prowadzi sam szpital, czy zewnętrzny operator. Ministerstwo podkreśliło też, że szpital może w umowie z przedsiębiorcą zastrzec preferencyjne stawki albo zwolnienie z opłat dla wybranych grup, np. osób z niepełnosprawnościami.

W praktyce oznacza to, że państwo nie narzuca dziś jednolitego cennika szpitalnych parkingów. Decyzje pozostają po stronie placówek i podmiotów zarządzających terenem.

Źródła:

epoznan.pl - 1350 zł za parking przy poznańskim szpitalu. Jest nowy komunikat dyrekcji

1Regulamin funkcjonowania parkingu przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu dostępny tutaj

2Szpital MSWiA Warszawa ul. Wołoska 137 Cennik dostępny tutaj

3regulamin systemu parkingowego na terenie Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu dostępny tutaj

sejm.gov.pl, głoswielopolski.pl, gazetaprawna.pl, gazetawyborcza.pl, epoznan.pl