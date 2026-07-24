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Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:06
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada/Shutterstock
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ostro skrytykował zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą wykorzystania zamrożonych irańskich aktywów. Jak ocenił, plan przeznaczenia tych środków na pokrycie szkód wyrządzonych statkom i ładunkom w Zatoce Perskiej tworzy „niebezpieczny precedens”.

"Precedens o charakterze zapalnym"

Zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów (...) stanowi precedens o charakterze zapalnym – napisał Aragczi na platformie X.

Trump chce uruchomić zamrożone irańskie aktywa

W czwartek Trump zapowiedział, że wszelkie szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków pozostających pod kontrolą USA. Ich wysokość szacowana jest na ponad 100 mld dolarów.

Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Negocjacje USA-Iran

USA i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które miało zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę amerykańsko-izraelską przeciw Teheranowi. Elementem umowy, który nie został bliżej sprecyzowany, jest uwolnienie irańskich środków, zamrożonych głównie z powodu amerykańskich sankcji.

Mimo zawartego porozumienia od kilkunastu dni siły amerykańskie prowadzą uderzenia na obiekty w Iranie. USA podkreślają, że celem jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania marynarzom i statkom handlowym w cieśninie Ormuz, która stamowi kluczową trasę dla światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Teheran odpowiada uderzeniami na cele w krajach regionu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: USAwojna w IranieIran
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