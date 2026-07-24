"Precedens o charakterze zapalnym"

„Zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów (...) stanowi precedens o charakterze zapalnym – napisał Aragczi na platformie X.

Trump chce uruchomić zamrożone irańskie aktywa

W czwartek Trump zapowiedział, że wszelkie szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków pozostających pod kontrolą USA. Ich wysokość szacowana jest na ponad 100 mld dolarów.

„Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Negocjacje USA-Iran

USA i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które miało zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę amerykańsko-izraelską przeciw Teheranowi. Elementem umowy, który nie został bliżej sprecyzowany, jest uwolnienie irańskich środków, zamrożonych głównie z powodu amerykańskich sankcji.

Mimo zawartego porozumienia od kilkunastu dni siły amerykańskie prowadzą uderzenia na obiekty w Iranie. USA podkreślają, że celem jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania marynarzom i statkom handlowym w cieśninie Ormuz, która stamowi kluczową trasę dla światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Teheran odpowiada uderzeniami na cele w krajach regionu.