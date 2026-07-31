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Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:33
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"/EPA/PAP
Premier Czech Andrej Babiš ostro skrytykował Hiszpanię po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Jego zdaniem strefa Schengen powinna zostać „natychmiast zamknięta dla Hiszpanii”, a odpowiedzialność za chaos ponosi rząd w Madrycie.

Babisz: Polityka migracyjna Hiszpanii to skandal

Premier przekazał przez swojego rzecznika prasowego oświadczenie, w którym m.in. nazwał absolutnym skandalem to, że kraj członkowski Unii Europejskiej może prowadzić politykę migracyjną opartą na legalizacji pobytu nielegalnych migrantów w momencie, gdy podejście UE jest odwrotne.

Zdaniem Babisza powtarza się historia z 2015 r., kiedy rząd niemiecki złagodził przepisy imigracyjne. Według premiera Czech Hiszpania postępuje teraz tak samo, a powodem są zbliżające się wybory.

Czeski MSZ nie chce wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen

Czeski minister spraw zagranicznych Petr Macinka powiedział w piątek, że nie wykluczałby Hiszpanii ze strefy Schengen. Dodał, że czeka na stanowisko Madrytu w obliczu kryzysu migracyjnego w Ceucie. Szef dyplomacji podkreślił również, że rozmawia o tej sytuacji z europejskimi odpowiednikami, zwłaszcza z Niemiec, ale także z Hiszpanii. Wyraził też przekonanie, że migranci powinni być odsyłani do krajów pochodzenia.

49 tys. migrantów w jeden dzień

Jak poinformowały w piątek władze w Madrycie, w ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tys. migrantów. Osoby te przedostały się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.

Z Pragi Piotr Górecki

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: CzechyHiszpaniamigracjapolityka migracyjna
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