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Ile osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą dostać w formie zasiłków i świadczeń w 2026 i 2027 roku?

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 21:48
Ile osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą dostać w formie zasiłków i świadczeń w 2026 i 2027 roku?
Ile osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą dostać w formie zasiłków i świadczeń w 2026 i 2027 roku?/Shutterstock
Niepełnosprawność może pojawić się na każdym etapie życia i znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie. Aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, w Polsce działa system świadczeń i programów pomocowych obejmujących wsparcie finansowe, dodatki, zasiłki oraz różne formy pomocy socjalnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze świadczenia i rozwiązania, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku, a ile wyniesie w 2027 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny jest formą wsparcia przeznaczoną dla osób, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje:

  • dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobom po ukończeniu 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • seniorom, którzy ukończyli 75 lat,
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Obecnie zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest wypłacany przez właściwy urząd gminy lub miasta. W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń nie podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczeń rodzinnych jest weryfikowana raz na trzy lata, a kolejny przegląd stawek zaplanowano na 2027 rok. Nie jest on jednak jednoznaczny. Poprzednia weryfikacja, która miała miejsce w 2024 roku nie przyniosła zmian w wypłatach świadczeń rodzinnych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 i 2027 roku

Renta z tytułu niezdolności do pracy, nazywana potocznie rentą inwalidzką, jest przeznaczona dla osób, które wskutek choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej, a jednocześnie nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących okresów składkowych oraz uzyskanie orzeczenia lekarza ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy.

Renta może zostać przyznana zarówno na czas określony, jak i bezterminowo – decyzja zależy od stanu zdrowia oraz prognoz dotyczących możliwości powrotu do aktywności zawodowej. W przypadku świadczenia okresowego po upływie wyznaczonego terminu konieczne jest ponowne przejście procedury orzeczniczej lub powrót do pracy, jeśli stan zdrowia na to pozwala.

W 2026 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł miesięcznie, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1483,87 zł. Świadczenie jest objęte coroczną waloryzacją, dlatego jego wysokość zostanie ponownie ustalona od 1 marca 2027 roku.

Renta socjalna w 2026 i 2027 roku

Renta socjalna jest świadczeniem przeznaczonym dla osób pełnoletnich, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, a ich niepełnosprawność pojawiła się jeszcze przed rozpoczęciem aktywności zawodowej. To szczególny rodzaj wsparcia, ponieważ jego przyznanie nie jest uzależnione od posiadania stażu pracy ani opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby otrzymać rentę socjalną, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz dołączyć wymaganą dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i niezdolność do pracy.

Po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2026 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na około 1800,43 zł netto. Świadczenie jest corocznie waloryzowane, dlatego jego kwota zostanie ponownie zaktualizowana od 1 marca 2027 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 i 2027 roku

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób, które zrezygnowały z pracy lub ograniczyły aktywność zawodową, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. Od 2024 roku świadczenie to można łączyć z pracą zarobkową, co stanowi dużą zmianę w stosunku do poprzednich regulacji i daje większą elastyczność rodzinom. Wysokość świadczenia ustalana jest co roku i od 1 stycznia 2026 wynosi 3386 zł. Prawo do jego otrzymania mają nie tylko rodzice, ale również osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowie faktyczni dziecka, a także dyrektorzy odpowiednich placówek opiekuńczych.

Dodatek do zasiłku rodzinnego na dziecko z niepełnosprawnością

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Świadczenie to ma pomóc w pokrywaniu dodatkowych wydatków związanych z opieką, terapią oraz leczeniem dziecka wymagającego szczególnego wsparcia.

Dodatek przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat, pod warunkiem posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka i wynosi 90 zł miesięcznie dla dzieci do 5. roku życia oraz 110 zł miesięcznie dla osób w wieku od 5 do 24 lat.

Świadczenie wspierające w 2026 i 2027 roku

Świadczenie wspierające to nowe narzędzie pomocy skierowane do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, którego celem jest odpowiadanie na ich indywidualne potrzeby. Jego wysokość uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych w specjalnej ocenie poziomu potrzeby wsparcia – skala obejmuje wartości od 70 do 100 punktów.

W 2026 roku grupa uprawnionych została rozszerzona o osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów. Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek do ZUS, jednak wcześniej konieczne jest uzyskanie decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. To właśnie ten zespół dokonuje oceny poziomu potrzeb danej osoby na podstawie określonych przepisów i kryteriów.

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej i zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia:

  • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
  • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
  • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
  • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
  • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
  • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Świadczenie uzupełniające (tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami) w 2026 i 2027 roku

To dodatkowa forma wsparcia w wysokości 500 zł miesięcznie, skierowana do pełnoletnich osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia oraz spełnienie określonego limitu dochodowego – łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć 2687,67 zł brutto.

W przypadku niewielkiego przekroczenia ustalonego progu dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli kwota świadczenia zostaje pomniejszona o wysokość przekroczenia. Wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a celem tego dodatku jest zapewnienie dodatkowej pomocy osobom wymagającym stałej opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, które przysługuje rodzinom w sytuacji, gdy dziecko urodzi się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo chorobą stanowiącą zagrożenie dla jego życia. O przyznanie pomocy może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z pierwszym okresem życia dziecka, który często wiąże się z kosztownym leczeniem, rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia specjalistycznej opieki. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: zasiłek pielęgnacyjnyświadczenie wspierającerenta socjalnaświadczenia
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