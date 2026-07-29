Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły

W Lublinie dojdzie w środę do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazała KPRM, liderzy omówią m.in. efekty wizyty Zełenskiego w USA i jego rozmów z Donaldem Trumpem.
Zełenski spotka się z Tuskiem
O tym, że „dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” kancelaria premiera poinformowała na platformie X.
„Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem” - podała KPRM.
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Źródło: PAP
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oprac. Kamil Nowak
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
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