Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły

Zełenski spotka się z Tuskiem

O tym, że „dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” kancelaria premiera poinformowała na platformie X.

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026 Rozwiń

„Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem” - podała KPRM.