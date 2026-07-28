Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii

Obce podmioty próbują tworzyć podziały w społeczeństwie

Jak podkreślił minister obrony cywilnej Carl-Oscar Bohlin, Szwecja jest „stale atakowana przez państwa i podmioty państwowe, które starają się podważyć zaufanie do instytucji społecznych (...) oraz tworzyć podziały w społeczeństwie”.

Cztery elementy strategii

W strategii wyróżniono cztery części: przeciwdziałanie nieuprawnionemu wpływowi informacji, wzmocnienie woli społeczeństwa do obrony kraju, odporność mediów i zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem, a także zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Dokument podnosi kwestię zagrożeń wynikających z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w celu szerzenia dezinformacji, ale też możliwości wykorzystania AI do analizy przepływu informacji i mapowania wrogich zagranicznych podmiotów.

Rząd wdrożenie strategii zlecił Agencji Obrony Cywilnej, Urzędowi Obrony Cywilnej, siłom zbrojnym, a także państwowej instytucji odpowiedzialnej za rekrutację do wojska. Cele poszczególnych części mają być osiągnięte do 2030 r.

Wybory w Szwecji

W Szwecji 13 września odbędą się wybory parlamentarne, a także do rad gmin i regionów. Według Bohlina w rozpoczynającej się kampanii wyborczej można spodziewać się prób dezinformacji. W 2022 r. przed poprzednimi wyborami miała miejsce kampania dezinformacyjna na arabskojęzycznych kontach w internecie skierowana przeciwko Szwecji. Autorzy wpisów oskarżali służby socjalne o zabieranie dzieci muzułmańskim rodzinom i nawoływały do aktów przemocy. Szwedzkie MSZ podjęło wówczas działania mające dementować pogłoski.

W 2022 r. przywrócono w Szwecji działającą w okresie zimnej wojny Agencję Obrony Cywilnej. Instytucja ta pracuje m.in. nad wzmocnieniem woli społeczeństwa do obrony kraju, który przez ponad 200 lat nie był w stanie wojny. Wśród działań są programy realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wśród młodzieży pochodzącej z imigranckich rodzin.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk