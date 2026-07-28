Forsal logo

Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:45
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii/Shutterstock
Rząd Szwecji przyjął we wtorek pierwszą w historii narodową strategię obrony psychologicznej. Dokument ma wzmocnić odporność państwa na zagrożenia hybrydowe, w tym operacje wpływu i kampanie dezinformacyjne.

Obce podmioty próbują tworzyć podziały w społeczeństwie

Jak podkreślił minister obrony cywilnej Carl-Oscar Bohlin, Szwecja jest „stale atakowana przez państwa i podmioty państwowe, które starają się podważyć zaufanie do instytucji społecznych (...) oraz tworzyć podziały w społeczeństwie”.

Cztery elementy strategii

W strategii wyróżniono cztery części: przeciwdziałanie nieuprawnionemu wpływowi informacji, wzmocnienie woli społeczeństwa do obrony kraju, odporność mediów i zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem, a także zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Dokument podnosi kwestię zagrożeń wynikających z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w celu szerzenia dezinformacji, ale też możliwości wykorzystania AI do analizy przepływu informacji i mapowania wrogich zagranicznych podmiotów.

Czas na obronę psychologiczną? Szwecja wróciła do pomysłów z czasów zimnej wojny [WYWIAD]

Rząd wdrożenie strategii zlecił Agencji Obrony Cywilnej, Urzędowi Obrony Cywilnej, siłom zbrojnym, a także państwowej instytucji odpowiedzialnej za rekrutację do wojska. Cele poszczególnych części mają być osiągnięte do 2030 r.

Wybory w Szwecji

W Szwecji 13 września odbędą się wybory parlamentarne, a także do rad gmin i regionów. Według Bohlina w rozpoczynającej się kampanii wyborczej można spodziewać się prób dezinformacji. W 2022 r. przed poprzednimi wyborami miała miejsce kampania dezinformacyjna na arabskojęzycznych kontach w internecie skierowana przeciwko Szwecji. Autorzy wpisów oskarżali służby socjalne o zabieranie dzieci muzułmańskim rodzinom i nawoływały do aktów przemocy. Szwedzkie MSZ podjęło wówczas działania mające dementować pogłoski.

W 2022 r. przywrócono w Szwecji działającą w okresie zimnej wojny Agencję Obrony Cywilnej. Instytucja ta pracuje m.in. nad wzmocnieniem woli społeczeństwa do obrony kraju, który przez ponad 200 lat nie był w stanie wojny. Wśród działań są programy realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wśród młodzieży pochodzącej z imigranckich rodzin.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii »
Tematy: Szwecjadezinformacjaobrona psychologiczna
Powiązane
Brytyjski śmigłowiec MK41 Sea King
Brytyjski śmigłowiec-weteran dostanie drugie życie w Ukrainie. Zapoluje na Shahedy
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Nie przegap
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Będą nocne pociągi z Polski do Niemiec
Nocny pociąg z Przemyśla do Niemiec. Czesi rzucili rękawicę Intercity
Maszt telekomunikacyjny
Koniec z brakiem zasięgu na wsi i w domu? 5G 700 MHz wchodzi do gry, co zmieni nowe pasmo?
Dennis Sztilerman i pocisk FP-7
Ukraińskie pociski balistyczne mogą spaść na Moskwę tej jesieni. "Przechodzą ostatnie testy"
Tak będzie wyglądał okręt podwodny A26
Nowe polskie okręty podwodne będą uzbrojone w rakiety. Jakie? To tajemnica, ale jest jeden faworyt
Plany budowy dużej obwodnicy Warszawy
To będzie największa inwestycja drogowa lat 30. Powstanie "ring" wokół Warszawy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Polecamy
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
gastroskopia badanie
Rak żołądka nadal jednym z najgroźniejszych nowotworów. Te liczby alarmują
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Kraj
przychodnia NFZ, poradnia POZ
Rewolucja w szpitalach i prywatnych gabinetach. NFZ prześwietli zarobki lekarzy i ukróci płatne wizyty
Maszt telekomunikacyjny
Koniec z brakiem zasięgu na wsi i w domu? 5G 700 MHz wchodzi do gry, co zmieni nowe pasmo?
Tak będzie wyglądał okręt podwodny A26
Nowe polskie okręty podwodne będą uzbrojone w rakiety. Jakie? To tajemnica, ale jest jeden faworyt
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Nowe informacje ws. bazy USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwą lokalizację
Stała baza wojsk USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwy termin decyzji
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Świat
Dennis Sztilerman i pocisk FP-7
Ukraińskie pociski balistyczne mogą spaść na Moskwę tej jesieni. "Przechodzą ostatnie testy"
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Brytyjski śmigłowiec MK41 Sea King
Brytyjski śmigłowiec-weteran dostanie drugie życie w Ukrainie. Zapoluje na Shahedy
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj