Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów

Finlandia zamyka przestrzeń powietrzną

Zamknięcie przestrzeni powietrznej zaczęło obowiązywać tuż po godz. 8 rano czasu miejscowego (godz. 7 rano czasu polskiego), a przylegających do nich wód krótko później. Restrykcje dotyczą niewielkiego fragmentu terytorium w okolicach portowych miast Kotka i Hamina w południowo-wschodniej części kraju.

Służba prasowa Sztabu Generalnego poinformowała stację YLE, że zamknięcie obszarów morskich i przestrzeni powietrznej jest konieczne, aby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii.

Podobne ograniczenia wprowadzano już wcześniej, ostatnio – według dostępnych informacji – 10 lipca we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Były one związane z atakami dronów przeprowadzanymi przez Ukrainę na Rosję.