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Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:09
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów/Shutterstock
Fińskie siły zbrojne we wtorek ponownie zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju oraz przyległe wody. Jak podała publiczna stacja YLE, decyzję podjęto z powodu ryzyka wtargnięcia dronów wykorzystywanych podczas wojny Rosji z Ukrainą.

Finlandia zamyka przestrzeń powietrzną

Zamknięcie przestrzeni powietrznej zaczęło obowiązywać tuż po godz. 8 rano czasu miejscowego (godz. 7 rano czasu polskiego), a przylegających do nich wód krótko później. Restrykcje dotyczą niewielkiego fragmentu terytorium w okolicach portowych miast Kotka i Hamina w południowo-wschodniej części kraju.

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Służba prasowa Sztabu Generalnego poinformowała stację YLE, że zamknięcie obszarów morskich i przestrzeni powietrznej jest konieczne, aby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii.

Podobne ograniczenia wprowadzano już wcześniej, ostatnio – według dostępnych informacji – 10 lipca we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Były one związane z atakami dronów przeprowadzanymi przez Ukrainę na Rosję.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: finlandiadronyprzestrzeń powietrzna
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