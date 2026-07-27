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Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:05
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort/Shutterstock
W niemieckim rządzie dochodzi do kolejnej zmiany personalnej. Nowym ministrem transportu zostanie deputowany CDU Steffen Bilger, który zastąpi na tym stanowisku Patricka Schniedera.

Kim jest nowy minister transportu?

O tym, że Merz zamierza zaproponować kandydaturę Bilgera na urząd ministra transportu, powiadomił agencję dpa rzecznik rządu Stefan Kornelius. Kanclerz miał poinformować Schniedera o zmianie w resorcie w ubiegłym tygodniu, a ten ogłosił w niedzielę, że w najbliższych dniach opuści stanowisko.

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Reprezentujący CDU 47-letni Bilger to doświadczony parlamentarzysta, który zasiada w Bundestagu nieprzerwanie od 2009 r. W latach 2009-18 przewodniczył parlamentarnej komisji transportu. Jego głównym zadaniem w resorcie będzie poprawa sytuacji przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, pogrążonego w kryzysie.

Seria zmian w niemieckim rządzie

Kanclerz Merz ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Jedna z nich dotyczyła szefa urzędu kanclerskiego. Thorsten Frei, piastujący obecnie to stanowisko, zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków - CDU/CSU. W urzędzie kanclerskim zastąpi go ministra zdrowia Nina Warken.

Zmiany w niemieckim rządzie spowodowane są skandalem związanym z dotychczasowym szefem frakcji CDU/CSU Jensem Spahnem, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki w USA. Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NiemcyFriedrich Merzminister transportu
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