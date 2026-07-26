Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"

Iran grozi USA

„Jeśli Amerykanie ponownie dadzą się oszukać syjonistom lub sprzymierzą się z nimi i będą nalegać na kontynuowanie wojny, zwłaszcza poprzez naloty, konflikt się rozszerzy” – powiedział rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia, cytowany przez AFP.

Sytuacja w cieśninie Ormuz

Jak przekazała agencja dpa, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Według IRGC zatrzymanych zostało sześć jednostek. Korpus utrzymuje, że sprawuje kontrolę nad obszarem o powierzchni 240 tys. km kw. obejmującym Zatokę Perską i cieśninę Ormuz.

Jak przekazał IRGC, żadna jednostka nie może przepłynąć przez cieśninę bez przestrzegania irańskich przepisów, a próby zmiany kursu statków przez siły USA spotkały się ze „zdecydowaną reakcją” i strzałami ostrzegawczymi. W rezultacie jednostki dotknięte awarią zmuszone były do zawrócenia - poinformował Korpus.

Według anglojęzycznej irańskiej stacji Press TV rzecznik MSZ Esmail Baghai oświadczył, że sytuacja na szlaku żeglugowym w cieśninie Ormuz nie uległa zmianie.

Znaczenie cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest kluczowym szlakiem transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przed rozpoczętą pod koniec lutego wojną przechodziło przez nią około 20 proc. światowego zużycia tych surowców, a żegluga nie była regulowana i ograniczana przez Iran. Blokada szlaku wywołała wzrost cen ropy.

Po wybuchu konfliktu Iran niemal całkowicie zablokował Ormuz i dąży do przejęcia nad nim kontroli. Gwałtownie zmniejszyło to liczbę statków przepływających przez ten szlak. Setki innych jednostek zostały uwięzione na okolicznych akwenach.

W odpowiedzi na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz USA od dwóch tygodni niemal codziennie prowadzą uderzenia na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie naloty spotykają się z kolei z irańskim odwetem wymierzonym w państwa regionu i znajdujące się tam bazy USA.