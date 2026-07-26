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Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 11:07
F-16
Kolejna interwencja F-16 nad Rumunią. Prezydent zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”/Shutterstock
Trzeci dzień z rządu rumuńskie siły powietrzne podrywają myśliwce F-16 do zestrzelenia obcych dronów. Według wstępnych ustaleń są to najprawdopodobniej drony typu Shahed, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

Dron został bezpiecznie zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Suliny, w krajowej przestrzeni powietrznej, nad wodami terytorialnymi” – przekazano w komunikacie resortu. Miasto jest położone nad Morzem Czarnym, w pobliżu granicy z Ukrainą.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony o godz. 10.13. „Gratuluję rumuńskim pilotom i zespołom naziemnym profesjonalizmu, odwagi i skuteczności, z jakimi wykonują swoje zadania. Swoimi działaniami przyczyniają się oni do obrony terytorium kraju i bezpieczeństwa obywateli Rumunii” - napisał Dan na Facebooku.

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Rumuński prezydent poinformował, że zgodnie z ustaleniami prokuratury dron zestrzelony w piątek był maszyną typu Shahed, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. „Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie dronów zestrzelonych wczoraj i dzisiaj. Na tych ustaleniach oparty zostanie protest dyplomatyczny Rumunii wobec Federacji Rosyjskiej” - zaznaczył we wpisie Dan.

„Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej – będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej – jest niedopuszczalne i niemożliwe do zaakceptowania. Takie działania są niedopuszczalne i traktujemy je z pełną powagą, wspólnie z naszymi sojusznikami” - podkreśliła głowa państwa.

W sobotę dron, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zestrzelony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej Rumunii, natomiast w piątek bezzałogowiec został zneutralizowany w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie kraju.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: Rosjadronybezpieczeństwo
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