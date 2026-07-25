Forsal logo

To już pewne: kwota wolna w PIT zostanie podwojona. Kto teraz nie zapłaci podatku w ogóle

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
dzisiaj, 13:25
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe/Shutterstock
Nowa kwota wolna w PIT 60 000 zł zamiast obecnej 30 000 zł, to niespełniona obietnica z poprzednich wyborów parlamentarnych w Polsce. Waloryzacja progów podatkowych, zwłaszcza tego dla stawki podatku 32 procent, to nowy postulat - niemal żądanie. Eksperci wskazują, że mimo trudnej sytuacji budżetu państwa rząd musi ustąpić i obniżyć PIT choć w niewielkim zakresie, by nie stracić władzy.

Nawet jeśli nie ma woli obniżania podatku dochodowego, bo budżet państwa nie pozwala, to jednak zwykły rachunek ekonomiczny nakazuje utrzymywać go na realnie tym samym poziomie - brak waloryzacji skali w tabeli podatkowej sprawia bowiem, że faktycznie fiskus zabiera więcej. Tak jest nawet przy niewielkiej inflacji rzędu 2-3 procent rocznie. A co dopiero przy tak wysokiej, jaka była w ostatnich latach.
Rację więc mają ci, którzy wskazują, iż rząd prowadzi politykę podwyższania podatków, choć obiecał ich obniżkę. Jeśli tego nie zmieni, przestanie być rządek - historia ekonomiczna jest w tym względzie dla polityków jednoznaczna. Co to oznacza w szczegółach?

To już pewne: kwota wolna w PIT zostanie podwojona. Kto teraz nie zapłaci podatku w ogóle

Nim odpowiemy na to pytanie, warto zauważyć, że trwają nieoficjalne konsultacje ministrów, które zmierzają jednoznacznie w kierunku podwyższenia, a w zasadzie zwaloryzowania granicy dochodu, po przekroczeniu której obowiązuje stawka PIT 32 procent. Minister finansów powinien ustąpić przed propozycją podniesienia tego progu z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł - jeśli nie w tym roku jeszcze, to od 1 stycznia 2027 roku.

To by oznaczało mały wyłom i otwierało szerzej furtkę do zrealizowania drugiej, jeszcze ważniejsze - a dla rządu: trudniejszej - kwestii podniesienia kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł.
W tej kwestii mamy także nowość: ważny polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział podwyższenie kwoty wolnej jeszcze w tej kadencji rządu, choć szczegółów nie przedstawił.

Podwojenie woty wolnej w PIT do 2026 r. to byłaby kluczowa rewolucja w dochodach milionów Polaków, szczególnie tych najmniej zamożnych, w tym zdecydowanej większości emerytów. Nowa kwota wolna w PIT oznacza bowiem w praktyce całkowite zwolnienie z podatku miesięcznych dochodów do 5 tys. zł włącznie. A o emeryturze 5 tys. zł marzą miliony seniorów, marzą bo jest dla nich nieosiągalna. Wszyscy dostaliby praktycznie podwyżkę be żadnej waloryzacji w wysokości nawet 270 zł miesięcznie.

Podatek 32 proc. po przekroczeniu progu 120 tys. zł czy 140 tys. zł

Choć brak waloryzacji progów podatkowych wydawał się sprawą drugorzędną wobec kwoty wolnej, wskutek inflacji i rosnących kosztów utrzymania stał się sprawą pilną.
Uderza zwłaszcza mocno w klasę średnią, w tym nauczycieli, który po pierwszej od dawna prawdziwej regulacji płac w licznej ilościowo grupie wpadli pod gilotynę progu podatkowego odbierającego 32 proc. dochodu, a więc jedną trzecią.

Na razie jednak próby zwaloryzowania tego progu podatkowego podejmowane poza rządem nie odniosły sukcesu.
Jednego jednak można być pewnym: kolejne inicjatywy legislacyjne w tej sprawie nie ustaną, a im bliżej wyborów będzie, tym większe będą szanse na ich powodzenie.

Nowa kwota wolna w PIT, wyższy próg podatkowy dla stawki podatku 32 procent

Podwyższenie kwoty wolnej w PIT z 30 do 60 tys. zł to była główna obietnica wyborcza rządzącej obecnie koalicji. Nie została ona jednak spełniona i to główny problem tej koalicji przed wyborami w 2027 roku – ceną może być przegrana i konieczność oddania władzy.
Po wyborach okazało się jednak, że stan finansów państwa jest tak kiepski, że odpowiedzialny rząd nie może sobie pozwolić na ubytek wpływów do budżetu rzędu ponad 40 miliardów złotych – by tyle według pierwszych wyliczeń miałby wynieść koszt podwojenia kwoty wolnej w PIT z 32 do 60 tys. zł.

Sprawa całkowicie upadła gdy sytuacja geopolityczna wymusiła radykalne zwiększenie wydatków na obronność – wtedy realna przestała być obietnica „zastępcza”, iż dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej w PIT jeszcze za tej kadencji rządu.
Owszem, pojawiły się i nawet na serio były rozpatrywane społeczne inicjatywy. Ta najdalej idąca wnosiła o likwidację programu 800 plus oraz trzynastych i czternastych emerytur, które kosztują budżet około 80 miliardów złotych, co pozwoliłoby na podwojenie kwoty wolnej w PIT. Z korzyścią dla wszystkich, którzy zarobkują i płacą podatki, w przeciwieństwie na przykład dla wielu beneficjentów 800 plus.
Choć jednak właśnie po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii programu Rodzina 500 plus i 800 plus jest więcej osób zgadzających się na likwidację tego zasiłku niż jego obrońców, dla rządu likwidacja 800 plus wiązałaby się z jeszcze większym ryzykiem politycznym niż konsekwencje nie zrealizowaniu obietnicy o kwocie wolnej PIT 60 tys. zł.

Brak waloryzacji progu podatkowego dla 32 proc. PIT to wzrost obciążeń podatkowych dla milionów podatników

Tymczasem poza niespełnioną obietnicą wyborczą dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej w PIT pojawił się nowy problem podatkowy – lata wysokiej inflacji i szybkiego tempa podwyższania płac sprawiły, że coraz więcej osób zostało zmuszonych do płacenia od części wzrastających dochodów podatku 32 proc.
Przez lata było to zjawisko incydentalne, dotyczące najzamożniejszych. Teraz, trzeci rok z rzędu obejmuje kolejne miliony podatników.

Gilotyna podatkowa jest tym dotkliwsza, że poza 32 proc. PIT trzeba odjąć od wynagrodzenia nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne, ale i 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Przed 2022 r. gdy ustalano próg podatkowy w wysokości 120 tys. zł znaczna część składki (7, 75 proc.) była odliczana od podatku, w konsekwencji obciążała ona dochód tylko o 1,25 proc., a więc w sumie z PIT po przekroczeniu progu było to 33,25 proc. Teraz to już faktycznie 41 proc.

O ile jeszcze przy płaceniu podatku od dochodów do 120 tys. zł dotkliwość tego fiskalizmu łagodzi 12-proc. stawka podatku, obniżona do tego poziomu od 2022 roku, o tyle już przy stawce 32 proc. dodatkowe 9 proc. jest bardzo dotkliwe.
Konieczność płacenia 32-procentowego podatku przez kolejne miliony osób, których dochód roczny przekracza 120 tys. zł spowodowała, że kolejne grupy społeczne coraz głośniej domagają się waloryzacji tego progu podatkowego bądź w ogóle jego podwyżki.


W Sejmie są dwa projekty ustaw: prezydencki oraz grupy posłów, które podwyższają drugi próg podatkowy ze 120 tys. zł do 140 tys. zł.
Jest też petycja obywatelska, która wnosi o podwyższenie tego progu podatkowego do wysokości 171 tys. zł.
O ile petycja została faktycznie odrzucona pod koniec maja, o tyle oby projekty ustaw są wciąż procedowane w komisjach sejmowych.

Niższe podatki przy kompleksowej waloryzacji tabeli podatkowej w PIT?

Ostateczne decyzje odnośnie korzystnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych bądź ich braku w najbliższym czasie to więc kwestia bardziej polityczna niż ekonomiczna. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, choć dla budżetu państwa kosztowniejsze, z pewnością ma charakter powszechny gdyż daje korzyść niemal wszystkim płacącym podatek dochodowy – oczywiście z wyjątkiem tych, którzy już teraz podatku tego nie płacą w ogóle gdyż ich dochody są niższe lub równe 30 tys. zł i w całości mieszczą się w limicie aktualnej kwoty wolnej.
Z kolei podwyższenie lub tylko zwaloryzowanie progu, od którego stawka PIT wynosi 32 proc. daje korzyść zdecydowanie mniejszemu gronu podatników, ale najbardziej niezadowolonych, bo najwięcej obecnie tracących wskutek konieczności oddawania fiskusowi niemal połowy dochodów ledwie przekraczających średnią krajową.
Na co ostatecznie zdecyduje się rząd, mocno będzie zależało od przedwyborczych sondaży.

Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTechnologia asystenta AI pomaga w wyszukiwaniu informacji przy zakupach w internecie. Decyzja należy do ciebie »
Tematy: podatekPITpróg podatkowykwota wolna
Nie przegap
zakup mieszkania, inwestycja, mieszkanie, budowa
Ceny mieszkań pozostaną stabilne. Deweloper wskazuje, co będzie napędzać rynek
urlop 2026
Kiedy wziąć urlop w 2026 r.? Pozostały jeszcze 3 najlepsze terminy na dni wolne od pracy
Męczy nas nadmiar informacji podczas zakupów w internecie. Wolimy zatrudnić asystenta AI. Technologia pomaga odsiać informacje od reklam, a decyzję zakupu podejmujesz sam.
Technologia asystenta AI pomaga w wyszukiwaniu informacji przy zakupach w internecie. Decyzja należy do ciebie
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
To już pewne: kwota wolna w PIT zostanie podwojona. Kto teraz nie zapłaci podatku w ogóle
krew, krwiodawca, parkowanie, strefa płatnego parkowania, dni wolne od pracy
Dwa lata bez opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
człowiek, laptop, przedsiębiorca, firma
Czy mogę przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci?
ognisko, posesja, ogród, nieruchomość, grzywna
Ognisko na ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
Polecamy
Stacja benzynowa to miejsce gdzie ceny nadal zaskakują. Diesel jest droższy niż benzyna. Są powody dla których ten trend się utrzyma. W Polsce i u naszych sąsiadów.
Diesel drożeje szybciej niż benzyna. Do jakiego poziomu mogą dojść ceny, gdy presja się utrzyma?
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Ocena akustyczna mieszkania. Od września prawo budowlane wprowadzi nowe normy dotyczące hałasów. To na pewno wpłynie dobrze na naszą jakość życia.
Od września mieszkania czeka akustyczna rewolucja przez zmianę przepisów budowlanych
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
Rybek nieruchomości ustabilizował się. Skończyły się nagłe skoki i ceny uległy stabilizacji. Jest kilka czynników, które wskazują, że to trend na dłużej.
Rynek nieruchomości ma się lepiej niż rok temu. Więcej kredytów i stabilne ceny
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
Kraj
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
krew, krwiodawca, parkowanie, strefa płatnego parkowania, dni wolne od pracy
Dwa lata bez opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
Świat
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj