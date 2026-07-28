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Rewolucja w szpitalach i prywatnych gabinetach. NFZ prześwietli zarobki lekarzy i ukróci płatne wizyty

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 16:13
[aktualizacja dzisiaj, 17:19]
przychodnia NFZ, poradnia POZ
Zarobki lekarzy i wizyty prywatne pod lupą NFZ. Nowe uprawnienia kontrolne i limity czasowe/Shutterstock
Bat na nierzetelne praktyki na styku publicznej i prywatnej ochrony zdrowia wchodzi w fazę realizacji. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada wy wyposażenie Narodowego Funduszu Zdrowia w uprawnienia do przeprowadzania błyskawicznych, niezapowiedzianych kontroli oraz wglądu w finansowe i organizacyjne kulisy prywatnych gabinetów. Rząd chce ukrócić zjawisko pracy lekarzy ponad ludzkie siły oraz ukryty mechanizm „kupowania miejsca” w szpitalnej kolejce poprzez prywatne wizyty.

Szok w branży medycznej: Wstrzymane zapowiedzi kontroli i pełny wgląd w grafik

Dotychczasowe procedury weryfikacyjne NFZ często przypominały ostrzeganie placówki przed inspekcją, co uniemożliwiało realną ocenę faktycznej dostępności kadry medycznej. Prezes NFZ Filip Nowak przyznaje wprost: bez nowych kompetencji Fundusz nie jest w stanie zweryfikować rzeczywistego wymiaru pracy lekarzy ani skontrolować, czy ich przemęczenie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla pacjentów.

Nowe przepisy pozwolą kontrolerom NFZ pojawić się w szpitalu lub przychodni bez uprzedzenia. Płatnik zyska natychmiastowy dostęp do dokumentacji pracowniczej oraz harmonogramów dyżurów.

Koniec „prywatnych przepustek” do szpitala. NFZ sprawdzi usługi odpłatne

Najbardziej odczuwalną zmianą biznesową dla świadczeniodawców będzie obowiązek udostępniania Funduszowi danych o komercyjnej działalności placówek. Jeśli szpital lub przychodnia realizuje kontrakt z NFZ, a jednocześnie świadczy usługi płatne, będzie musiała ujawnić pełne dane o pacjentach przyjmowanych prywatnie.

Mechanizm ten ma zweryfikować podejrzane praktyki, w których droga do szybszego zabiegu w publicznym szpitalu prowadziła przez prywatny gabinet ordynatora lub lekarza kierującego. Nowela wpisuje się w szerszy pakiet uszczelniania publicznych finansów i zwiększania efektywności wydatkowania środków na ochronę zdrowia.

320 godzin miesięcznie – twardy sufit dla medyków. Kto straci na nowych limitach?

Wprowadzenie sztywnego limitu czasu pracy do maksymalnie dwóch etatów (ok. 320 godzin miesięcznie) to rewolucja na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia. Projektodawcy dopuszczają odstępstwa od tej reguły jedynie w przypadkach nagłych lub przy wykazaniu konieczności zachowania ciągłości leczenia – i to wyłącznie za półroczną zgodą NFZ.

Zmianom organizacyjnym towarzyszyć ma dwukrotne zwiększenie liczby kontrolerów NFZ w perspektywie dekady oraz poluzowanie wymogów rekrutacyjnych, co pozwoli na pozyskanie eksperckiej kadry lekarskiej. Zmiany obejmą również proponowane regulacje dotyczące ograniczenia stawek godzinowych i wynagrodzeń personelu medycznego oraz uszczelnienie systemu kontraktowania świadczeń.

Źródło: Polska Agencja Prasowa (PAP), Ministerstwo Zdrowia, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: kontrolaNFZlekarze
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