Szok w branży medycznej: Wstrzymane zapowiedzi kontroli i pełny wgląd w grafik

Dotychczasowe procedury weryfikacyjne NFZ często przypominały ostrzeganie placówki przed inspekcją, co uniemożliwiało realną ocenę faktycznej dostępności kadry medycznej. Prezes NFZ Filip Nowak przyznaje wprost: bez nowych kompetencji Fundusz nie jest w stanie zweryfikować rzeczywistego wymiaru pracy lekarzy ani skontrolować, czy ich przemęczenie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla pacjentów.

Nowe przepisy pozwolą kontrolerom NFZ pojawić się w szpitalu lub przychodni bez uprzedzenia. Płatnik zyska natychmiastowy dostęp do dokumentacji pracowniczej oraz harmonogramów dyżurów.

Koniec „prywatnych przepustek” do szpitala. NFZ sprawdzi usługi odpłatne

Najbardziej odczuwalną zmianą biznesową dla świadczeniodawców będzie obowiązek udostępniania Funduszowi danych o komercyjnej działalności placówek. Jeśli szpital lub przychodnia realizuje kontrakt z NFZ, a jednocześnie świadczy usługi płatne, będzie musiała ujawnić pełne dane o pacjentach przyjmowanych prywatnie.

Mechanizm ten ma zweryfikować podejrzane praktyki, w których droga do szybszego zabiegu w publicznym szpitalu prowadziła przez prywatny gabinet ordynatora lub lekarza kierującego. Nowela wpisuje się w szerszy pakiet uszczelniania publicznych finansów i zwiększania efektywności wydatkowania środków na ochronę zdrowia.

320 godzin miesięcznie – twardy sufit dla medyków. Kto straci na nowych limitach?

Wprowadzenie sztywnego limitu czasu pracy do maksymalnie dwóch etatów (ok. 320 godzin miesięcznie) to rewolucja na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia. Projektodawcy dopuszczają odstępstwa od tej reguły jedynie w przypadkach nagłych lub przy wykazaniu konieczności zachowania ciągłości leczenia – i to wyłącznie za półroczną zgodą NFZ.

Zmianom organizacyjnym towarzyszyć ma dwukrotne zwiększenie liczby kontrolerów NFZ w perspektywie dekady oraz poluzowanie wymogów rekrutacyjnych, co pozwoli na pozyskanie eksperckiej kadry lekarskiej. Zmiany obejmą również proponowane regulacje dotyczące ograniczenia stawek godzinowych i wynagrodzeń personelu medycznego oraz uszczelnienie systemu kontraktowania świadczeń.

Źródło: Polska Agencja Prasowa (PAP), Ministerstwo Zdrowia, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.