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Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:16
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego/SEJM
Nowy sondaż pokazuje, że hipotetyczna partia byłego premiera Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na 7,5 proc. poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.

KO liderem zestawienia

KO zaliczyło spadek poparcia o 0,5 pkt. proc. względem poprzedniego badania przeprowadzonego przez IBRiS między 16 a 17 czerwca, a PiS o 3 pkt. proc., a Konfederacja z kolei zyskała 1,5 pkt. proc. poparcia.

W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej - głos na nią oddałoby 12,3 proc. badanych (wzrost o 1,4 pkt. proc.), Lewica z wynikiem 7,8 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt. proc.), a oraz Rozwój Plus 7,5 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

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PSL, Razem i Polska 2050 poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głos oddałoby 3,3 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), Partia Razem - 1,9 proc. (spadek o 0,6 pkt. proc.), Polska 2050 - 0,6 proc. (bez zmian), zaś 8,7 proc. nie wie, na kogo oddałoby głos (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Podział mandatów w Sejmie

Takie wyniki w wyborach do Sejmu - jak wyliczył portal - mogłoby przełożyć się na 174 mandaty dla KO, 88 dla PiS, 71 dla Konfederacji, 63 dla KKP, 33 dla Lewicy i 31 dla Rozwoju Plus. W takim wariancie KO i Lewica mają łącznie 207 mandatów, a PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i KKP 253.

Wariant bez partii Morawieckiego

IBRiS zbadał również wariant, w którym w wyborach do Sejmu nie wystartowałby Rozwój Plus. W takiej sytuacji 29,4 proc. badanych zagłosowałoby na KO (wzrost o 0,4 pkt. proc.), 21,5 proc. na PiS (wzrost o 2,6 pkt. proc.), a 14,5 proc. na Konfederację (wzrost o 2,5 pkt. proc.).

W Sejmie znalazła się również KKP - głos na nią oddałoby 12 proc. ankietowanych (wzrost o 1,1 pkt. proc.) i Lewica z poparciem 7,2 proc. ankietowanych (spadek o 1,1 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL z poparciem 3,1 proc. poparcia (spadek o 0,7 pkt. proc.), głos na Partię Razem oddałoby 2 proc. badanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a 0,6 proc. poparło Polskę 2050 (bez zmian). 9,7 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wie na kogo odda swój głos (wzrost o 2,6 pkt. proc.).

Przy takich wynikach w wyborach KO mogłoby otrzymać 175 - mandatów do Sejmu, PiS zdobyłoby - 123, Konfederacja otrzymałaby - 76, KKP - 59, a Lewica - 27. W takim układzie PiS i obie Konfederacje dysponują większością 258 mandatów, w stosunku do 202 mandatów dla KO i Lewicy.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą CATI oraz CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków. Przeliczenie poparcia na mandaty sejmowe zostało zrealizowane przy użyciu modelu aproksymacyjnego profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który bazuje na danych historycznych, a typowy błąd szacunku dla tej metody wynosi od 3 do 5 mandatów.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: PiSsondażkonfederacjaKO
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