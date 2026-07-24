Forsal logo

Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 18:52
Donald Trump
Trump: gdyby Chiny i Rosja zaangażowały się w pomoc dla Iranu, byłoby to dla nich bardzo złe/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że według jego wiedzy Chiny i Rosja nie wspierają Iranu w obecnym konflikcie. Zaznaczył jednak, że gdyby oba państwa zdecydowały się pomagać Teheranowi, spotkałoby się to z poważnymi konsekwencjami.

„Prezydent Xi (Jinping) podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie w Chinach powiedział mi, że w żadnej sytuacji nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu — a oświadczenie to dotyczyło również chińskich przedsiębiorstw” - napisał Trump na platformie Truth Social, dodając, że biorąc pod uwagę ich stosunki, „wierzy mu na słowo”.

„Podobnie prezydent (Władimir) Putin, mimo straszliwej wojny toczącej się na Ukrainie (relacja pozostaje, podobnie, jak z prezydentem Zełenskim), powiedział mi, że nie będzie sprzedawał broni Iranowi. On rozumie, że nie sprzedaję broni Ukrainie, lecz krajom NATO. Płacą one pełną cenę, a jak ta broń jest rozdzielana, nie mam pojęcia” - pisał dalej amerykański prezydent.

„Dlatego też dwa główne kraje, o których ludzie często mówią w kontekście Iranu, moim zdaniem nie biorą w tym udziału. Gdyby to robili, byłoby to dla nich bardzo złe – z pewnością nie leżałoby to w ich najlepszym interesie” - podkreślił Trump.

Od ponad dwóch tygodni USA i Iran ponownie niemal codziennie atakują się nawzajem. Konflikt w obecnej fazie koncentruje się wokół cieśniny Ormuz, ale celem nalotów są również miejsca poza tym akwenem. USA deklarują, że chcą zniszczyć irańskie zdolności do zakłócania ruchu przez Ormuz. Iran atakuje państwa Bliskiego Wschodu, zaznaczając, że celem są zlokalizowane tam amerykańskie bazy. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji »
Tematy: USAIranTrump
Powiązane
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Napięcie w cieśninie Ormuz rośnie. Iran informuje o zatrzymaniu statków
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Nie przegap
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości. Kobiety muszą pracować coraz dłużej
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świadczenia dla seniorów czasem trudno otrzymać
Senior z niepełnosprawnością. Jaka pomoc w 2026 roku? [LISTA]
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
szopa, budowa, prawo budowlane, zezwolenie, zakaz, ogród
Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
Polecamy
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
zmęczenie przemęczenie brak energii
Daleka podróż może rozregulować nie tylko zegar biologiczny. Chodzi o bakterie jelitowe
pracownicy benefity urlop dni wolne dofinansowanie wypoczynku
Pracownicy marzą o tych benefitach. Część pracodawców już je stosuje
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Prezydent podjął decyzję
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Kraj
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
szopa, budowa, prawo budowlane, zezwolenie, zakaz, ogród
Zakaz budowy szopy w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
Świat
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj