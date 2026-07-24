„Prezydent Xi (Jinping) podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie w Chinach powiedział mi, że w żadnej sytuacji nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu — a oświadczenie to dotyczyło również chińskich przedsiębiorstw” - napisał Trump na platformie Truth Social, dodając, że biorąc pod uwagę ich stosunki, „wierzy mu na słowo”.

„Podobnie prezydent (Władimir) Putin, mimo straszliwej wojny toczącej się na Ukrainie (relacja pozostaje, podobnie, jak z prezydentem Zełenskim), powiedział mi, że nie będzie sprzedawał broni Iranowi. On rozumie, że nie sprzedaję broni Ukrainie, lecz krajom NATO. Płacą one pełną cenę, a jak ta broń jest rozdzielana, nie mam pojęcia” - pisał dalej amerykański prezydent.

„Dlatego też dwa główne kraje, o których ludzie często mówią w kontekście Iranu, moim zdaniem nie biorą w tym udziału. Gdyby to robili, byłoby to dla nich bardzo złe – z pewnością nie leżałoby to w ich najlepszym interesie” - podkreślił Trump.

Od ponad dwóch tygodni USA i Iran ponownie niemal codziennie atakują się nawzajem. Konflikt w obecnej fazie koncentruje się wokół cieśniny Ormuz, ale celem nalotów są również miejsca poza tym akwenem. USA deklarują, że chcą zniszczyć irańskie zdolności do zakłócania ruchu przez Ormuz. Iran atakuje państwa Bliskiego Wschodu, zaznaczając, że celem są zlokalizowane tam amerykańskie bazy. (PAP)