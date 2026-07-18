Siły zbrojne Bahrajnu powiadomiły w sobotnim oświadczeniu, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie powstrzymały liczne irańskie pociski rakietowe i drony. Ataki te nazwano częścią trwającej wrogiej kampanii, skierowanej przeciwko ludności cywilnej w królestwie.

„Dowództwo Generalne Sił Obronnych Bahrajnu ogłasza, że Iran kontynuuje systematyczną wrogą politykę poprzez bezprawne ataki na ludność cywilną w Królestwie Bahrajnu” – przekazała armia.

Wojsko poinformowało, że wszystkie rodzaje Sił Obronnych Bahrajnu pozostają w najwyższym stanie gotowości operacyjnej.

Iran zaatakował cele USA w Bahrajnie. IRGC mówi o zniszczeniu obiektów wojskowych

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) powiadomił, że ostrzeliwał amerykańską bazę lotniczą Szejk Isa w Bahrajnie, w której znajdują sie hangary dla samolotów i warsztaty konserwacji helikopterów, a także centrum dowodzenia i kontroli dronów sił USA w tym państwie. Oświadczył również, że zniszczył amerykańskie centrum danych wywiadowczych w Bahrajnie, znane jako Batelco - przekazała półoficjalna agencja informacyjna Tasnim.

Kontrolowana przez państwo agencja IRIB ostrzegła, powołując się na rozmowę z generałem Mohsenem Rezaeim, że jeżeli nie ustaną amerykańskie ostrzały, Teheran wznowi „operacje ofensywne na pełną skalę”. - Iran nie będzie już ograniczał się do odwetowych działań o tej samej skali i żadna granica nie będzie bezpieczna – zagroził wysoki rangą przedstawiciel IRGC.

USA kontynuują uderzenia na Iran. CENTCOM zakończył siódmą noc operacji

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w nocy z piątku na sobotę, że podległe mu siły zakończyły siódmą z rzędu noc ataków na Iran. Podczas operacji wykorzystano samoloty bojowe, drony, okręty wojenne oraz inne środki rażenia. (PAP)