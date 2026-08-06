Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do środy mieli czas, by zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Aby to zrobić wystarczyło zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.
Brak logowania do aplikacji oznacza wygaśnięcie dokumentów
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli komuś nie udało się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasły, dlatego aby ponownie z nich korzystać trzeba przywrócić ich ważność.
Jak przywrócić ważność mDowodu i dokumentu ochrony czasowej?
W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.
Legitymacje szkolne i studenckie wymagają ręcznej aktualizacji
Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.
Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.
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