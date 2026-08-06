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Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić

oprac. Łucja Orzeł
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44 minut temu
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić
Dokumenty w mObywatelu wygasły? Ministerstwo podpowiada, co zrobić/GazetaPrawna.pl
Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dokumenty użytkowników, którzy do środy nie zalogowali się do aplikacji mObywatel, utraciły ważność i wymagają ponownej aktywacji. Aby je przywrócić, konieczne może być m.in. użycie e-dowodu lub profilu zaufanego, a w przypadku legitymacji - wygenerowanie nowego kodu QR.

Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do środy mieli czas, by zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Aby to zrobić wystarczyło zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.

Brak logowania do aplikacji oznacza wygaśnięcie dokumentów

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli komuś nie udało się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasły, dlatego aby ponownie z nich korzystać trzeba przywrócić ich ważność.

Jak przywrócić ważność mDowodu i dokumentu ochrony czasowej?

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

Legitymacje szkolne i studenckie wymagają ręcznej aktualizacji

Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.

Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: mObywateldowód osobistyMC
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