Automatyczne przedłużenie certyfikatów – czas tylko do końca dnia

Jak przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji, środa jest ostatnim dniem na zalogowanie się do aplikacji mObywatel, by przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym mDowodu.

Jak zapewniło w komunikacie ministerstwo, to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne.

Aktualizacja certyfikatów dokumentów - mDowodu, dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - odbędzie się automatycznie, pod warunkiem zalogowania do aplikacji najpóźniej w środę.

Co się stanie, jeśli nie zalogujesz się w terminie?

Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności.

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

Ręczna aktualizacja legitymacji oraz skala korzystania z mObywatela

Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.

Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.