Automatyczne przedłużenie certyfikatów – czas tylko do końca dnia
Jak przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji, środa jest ostatnim dniem na zalogowanie się do aplikacji mObywatel, by przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym mDowodu.
Jak zapewniło w komunikacie ministerstwo, to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne.
Aktualizacja certyfikatów dokumentów - mDowodu, dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - odbędzie się automatycznie, pod warunkiem zalogowania do aplikacji najpóźniej w środę.
Co się stanie, jeśli nie zalogujesz się w terminie?
Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności.
W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.
Ręczna aktualizacja legitymacji oraz skala korzystania z mObywatela
Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.
Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.