Mandat za koszenie kombajnem nocą. Jeżeli mieszkańcy wezwą policję, ta ma obowiązek zareagować

„Cisza nocna” nie jest określona w ustawie

W polskich ustawach nie ma przepisu, który ustanawiałby powszechną „ciszę nocną” obowiązującą każdego dnia od godz. 22 do 6. Takie godziny są natomiast często wskazywane w regulaminach budynków wielorodzinnych, hoteli, akademików czy innych obiektów.

Ochronę nocnego wypoczynku zapewnia przede wszystkim art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis przewiduje odpowiedzialność osoby, która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny albo spoczynek nocny.

Czy nocna praca kombajnu jest wykroczeniem?

Kombajn i obsługujące go ciągniki niewątpliwie emitują hałas. Nie oznacza to jednak, że każda nocna praca polowa wypełnia znamiona wykroczenia.

Odpowiedzialność za wykroczenie wymaga nie tylko stwierdzenia, że doszło do zakłócenia spoczynku. Czyn musi być również społecznie szkodliwy, a sprawcy trzeba przypisać winę (art. 1 Kodeksy Wykroczeń). Istotne jest ponadto, czy zachowanie można uznać za "wybryk", czyli działanie odbiegające od przyjętych w danych okolicznościach norm postępowania.

„Zachowanie osoby, które ze względu na zwyczajowe normy ludzkiego współżycia nie wywołuje powszechnie negatywnych ocen społecznych i nie jest jaskrawo sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami zachowania, nie stanowi wybryku w rozumieniu art. 51 § 1 KW”

W przypadku wsi i terenów rolniczych znaczenie ma ich produkcyjny charakter. Prace polowe, również prowadzone w niestandardowych godzinach, są naturalnym elementem działalności gospodarstwa. O tym, czy kontynuowanie zbiorów było uzasadnione, mogą decydować m.in. nadchodzące opady, wilgotność ziarna, ryzyko osypywania się kłosów oraz możliwość utraty części plonów.

Kilka godzin pracy po zmroku może umożliwić zebranie znacznej części plonów przed nadejściem niekorzystnej pogody. W takich okolicznościach trudno z góry zakładać, że rolnik uruchomił maszyny wyłącznie po to, by dokuczyć sąsiadom lub zlekceważyć ich prawo do nocnego wypoczynku.

Co więcej, praca w nocy często wynika z dużej liczby zleceń przyjętych przez operatorów kombajnów. Nierzadko muszą oni skosić setki hektarów upraw w bardzo krótkim czasie, wykorzystując każde sprzyjające warunki pogodowe. Sytuacje, w których zbiory prowadzone są nocą, mimo że bez przeszkód mogłyby odbywać się w ciągu dnia, należą do wyjątków. Każdy przypadek wymaga zatem indywidualnej oceny, uwzględniającej wszystkie okoliczności sprawy.

Sąd umorzył sprawę rolnika koszącego nocą

Jedna z takich spraw została rozpoznana w 2022 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie dotyczyło rolnika, który od północy do około godz. 1 kosił kombajnem zboże i kukurydzę. Zarzucono mu zakłócanie spoczynku nocnego na podstawie art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń.

Sąd umorzył postępowanie, uznając, że wykonywanie rutynowych prac polowych w porze nocnej nie miało w tej sprawie charakteru wykroczenia. W uzasadnieniu wskazano, że „praca rolnicza (...) nie jest czynem społecznie szkodliwym”, lecz wynika z koniecznej działalności gospodarczej potrzebnej całemu społeczeństwu.2

Czy rolnik powinien przyjąć mandat?

Rolnik nie ma obowiązku przyjęcia mandatu. Odmowa jego przyjęcia może jednak skutkować skierowaniem przez policję wniosku o ukaranie do sądu. To sąd rozstrzygnie wówczas, czy w konkretnych okolicznościach doszło do popełnienia wykroczenia.

Ważne Jeżeli praca w porze nocnej była uzasadniona – a w praktyce najczęściej wynika ona z warunków pogodowych lub konieczności terminowego przeprowadzenia zbiorów – warto rozważyć odmowę przyjęcia mandatu.

W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do właściwej izby rolniczej. W opisanym wyżej przypadku wsparcia prawnego obwinionemu udzieliła Lubelska Izba Rolnicza. Samorząd rolniczy zachęca gospodarzy znajdujących się w podobnym położeniu do konsultowania sprawy z prawnikiem oraz korzystania z przysługujących im środków prawnych. Po stronie rolników opowiedział się również rząd i prezydent.

Rząd chce ograniczyć mandaty za nocne prace rolnicze

Obowiązujące przepisy nie zawierają obecnie osobnego wyłączenia odpowiedzialności za hałas związany z działalnością rolniczą. Zmienić ma to rządowy projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.

Projekt przewiduje zmiany w Kodeksie cywilnym, Kodeksie wykroczeń oraz ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednym z głównych założeń jest przyjęcie, że działalność rolnicza prowadzona zgodnie z prawem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej mieści się w granicach normalnego korzystania z nieruchomości.

W praktyce typowe następstwa produkcji rolnej, takie jak hałas maszyn, zapachy czy odgłosy zwierząt, nie powinny być co do zasady uznawane za nadmierne oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie. Ochrona nie obejmowałaby jednak działalności prowadzonej niezgodnie z przepisami lub zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Zmiana w Kodeksie wykroczeń ma natomiast wyłączyć karalność za zakłócenie spokoju lub spoczynku nocnego będące następstwem działalności rolniczej. Także w tym przypadku warunkiem byłoby prowadzenie tej działalności zgodnie z prawem i prawidłowymi praktykami.

Kupujący dom na wsi ma złożyć oświadczenie

Rządowy projekt zakłada również wprowadzenie dodatkowego oświadczenia w aktach notarialnych dotyczących nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi miast.

Zgodnie z projektowanym art. 9aa, jeżeli przeniesienie prawa własności nieruchomości dotyczy nieruchomości położonej poza granicami administracyjnymi miasta, akt notarialny zawiera oświadczenie nabywcy tego prawa, że: "jest on świadomy możliwych zakłóceń w korzystaniu z tej nieruchomości, wywołanych działalnością rolniczą prowadzoną na nieruchomościach sąsiednich". Przepis ten stosuje się również do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.

Według resortu rolnictwa takie rozwiązanie ma ograniczyć konflikty, do których dochodzi, gdy zabudowa mieszkaniowa powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych gospodarstw.

Równoległy projekt prezydencki

Własny projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi przedstawił również prezydent Karol Nawrocki. Dokument został skierowany do Sejmu 7 kwietnia 2026 r.

Projekt prezydencki reguluje zagadnienie w odrębnej ustawie i zawiera m.in. definicje działalności rolniczej oraz typowych oddziaływań produkcji rolnej. Zakłada również domniemanie, że skutki działalności prowadzonej zgodnie z prawem nie przekraczają przeciętnej miary wynikającej ze stosunków miejscowych.

Podobnie jak projekt rządowy, propozycja prezydenta ma chronić rolników przed roszczeniami wynikającymi wyłącznie z normalnego funkcjonowania gospodarstwa. Nie obejmuje jednak działalności naruszającej przepisy, wymagania środowiskowe lub zasady prawidłowego gospodarowania.

Więcej na temat nowych przepisów: Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rządowy projekt nadal znajduje się na etapie prac prowadzonych przed przyjęciem go przez Radę Ministrów. W wykazie prac legislacyjnych rządu jako planowany termin przyjęcia wskazano trzeci kwartał 2026 r. Dopiero później dokument będzie mógł trafić do Sejmu.

Projekt prezydencki jest już w Sejmie. Do 8 sierpnia 2026 r. trwają konsultacje społeczne. Opinię na temat projektu można wyrazić tutaj: Konsultowany projekt: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi

Nie można obecnie przesądzić, który z projektów zostanie uchwalony ani jakie będzie jego ostateczne brzmienie. Do czasu wejścia nowych przepisów w życie każda interwencja dotycząca nocnych prac polowych będzie rozpatrywana na podstawie obecnego art. 51 Kodeksu wykroczeń i indywidualnych okoliczności sprawy.

1Wybryk a zwyczaj w prawie wykroczeń. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 30.1.2018 r., IV KK 475/171 – Jan Kluza

2Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny z dnia 29 kwietnia 2022 (sygn. akt. II W 418/22)