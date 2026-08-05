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Tajwan ćwiczy obronę przed Chinami z przetrąconym kręgosłupem. To pierwsze manewry w takich warunkach

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
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50 minut temu
[aktualizacja 41 minut temu]
Tajawańskie czołgi pod elektrownią podczas manewrów
Tajwan ćwiczy obronę przed Chinami z przetrąconym kręgosłupem. To pierwsze manewry w takich warunkach/PAP/EPA
Co stanie się z armią, gdy już w pierwszych godzinach wojny utraci centralny system dowodzenia? Odpowiedź na to pytanie mają przynieść tegoroczne ćwiczenia Han Kuang na Tajwanie, które zaczęły się w środę. Po raz pierwszy ich scenariusz zakłada, że wojsko będzie musiało odpierać chińską inwazję po sparaliżowaniu centrów dowodzenia i łączności. Skutki manewrów odczują również cywile – władze celowo ograniczą dostęp do mobilnego internetu, aby jak najwierniej odtworzyć realia współczesnej wojny.

Armia ma walczyć bez centralnego dowodzenia

Tegoroczne ćwiczenia Han Kuang potrwają 10 dni i po raz pierwszy tak wyraźnie skoncentrują się na scenariuszu, w którym chińskie uderzenia paraliżują centra dowodzenia, porty, zaplecze logistyczne oraz zakłady przemysłu obronnego. W takiej sytuacji dowódcy niższych szczebli nie będą mogli czekać na rozkazy z góry. Będą musieli samodzielnie oceniać sytuację i dostosowywać działania do szybko zmieniających się warunków na polu walki.

Jak podkreślili przedstawiciele tajwańskiego resortu obrony w rozmowie z "Defense News", ćwiczenia mają sprawdzić, czy armia poradzi sobie także wtedy, gdy przebieg działań całkowicie odbiegnie od wcześniej przygotowanego scenariusza obrony przed inwazją. Dowódcy będą stawiani przed nieprzewidzianymi sytuacjami i zmuszani do błyskawicznego wydawania nowych rozkazów.

Nowością będzie również wprowadzenie procedury backbrief, od lat stosowanej w siłach zbrojnych USA. Polega ona na tym, że oficer po otrzymaniu zadania przedstawia przełożonemu, jak rozumie jego cel i sposób wykonania. Ma to wyeliminować nieporozumienia oraz upewnić dowódców, że ich intencje zostały właściwie zrozumiane.

W ćwiczeniach weźmie udział ponad 20 tys. rezerwistów. Wojsko przeprowadzi również rozproszenie samolotów bojowych na lotniska zapasowe oraz awaryjne rozwinięcie sił morskich.

Ćwiczenia z improwizacji, ze spowolnionym internetem

Znaczna część manewrów będzie dotyczyła nie tylko armii, lecz także funkcjonowania państwa podczas wojny. Wojsko przećwiczy przeniesienie części arsenału do bezpieczniejszych lokalizacji, uruchomienie produkcji na potrzeby obronności w zakładach cywilnych oraz eskortę transportów zaopatrzenia u wschodnich wybrzeży wyspy.

Po raz pierwszy celowo ograniczona zostanie również przepustowość mobilnego internetu. Władze chcą sprawdzić, jak mieszkańcy i instytucje poradzą sobie w sytuacji, gdy sieć będzie działać jedynie w ograniczonym zakresie. Równolegle ćwiczyć będzie także administracja lokalna, której zadaniem będzie utrzymanie funkcjonowania państwa mimo zakłóceń, awarii infrastruktury i kolejnych kryzysów wywołanych działaniami wojennymi.

Presja Chin rośnie

Ćwiczenia Han Kuang odbywają się co roku od 1984 r., jednak z każdą kolejną edycją stają się coraz bardziej realistyczne. Jest to odpowiedź na rosnącą presję militarną Pekinu, który uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę.

W ostatnich latach Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza niemal nieprzerwanie zwiększa aktywność wokół wyspy. Regularnie wysyła w jej pobliże okręty wojenne i samoloty bojowe, a w kwietniu przeprowadziła kolejne zakrojone na szeroką skalę manewry, podczas których ćwiczono blokadę Tajwanu oraz uderzenia na cele morskie i lądowe. Władze w Tajpej uznają takie działania za próbę stopniowego oswajania regionu z możliwością użycia siły oraz przygotowania do ewentualnej operacji przeciwko wyspie.

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Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

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Tematy: Chinymanewry wojskoweTajwaninwazja Chin na Tajwan
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