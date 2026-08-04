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Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:57
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans/Shutterstock
Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest obecnie 2,2 mln dłużników, a ich łączne zadłużenie wynosi 52,1 mld zł - wynika z wtorkowego raportu KRD. Za większą część tych zaległości, bo ponad 40 mld zł odpowiadają konsumenci - dodano.

Lawina długów w Polsce

Zgodnie z raportem, 40,4 mld zł stanowią długi konsumentów, a 11,7 mld zł to zaległości przedsiębiorców. Jak w nim dodano, w bazie danych KRD obecnie udostępnianych jest ok. 56 mln rocznie, a od początku działalności ich liczba przekroczyła pół miliarda.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy wynika, że 66 proc. przedsiębiorców znających KRD za najpoważniejszą konsekwencję wpisu do rejestru uznaje problemy z zaciągnięciem kredytu w banku. W przypadku konsumentów odsetek badanych, którzy tak sądzą jest jeszcze wyższy i wynosi 76 proc.

Konsekwencje wpisu do rejestru długów

Ponadto 49 proc. przedstawicieli firm uważa, że wpis do rejestru powoduje utratę wiarygodności i dobrego imienia, a 39 proc. wskazało, że skutkuje odmową sprzedaży produktów lub usług z odroczonym terminem płatności. Z kolei 58 proc. konsumentów za poważną konsekwencją obecności w rejestrze uznaje odmowę zakupów na raty, a dla 46 proc. jest nią utrata wiarygodności i dobrego imienia.

Główne korzyści rejestru długów

Z badania wynika też, że 48 proc. przedsiębiorców znających KRD za jedną z głównych korzyści rejestru uznaje możliwość zweryfikowania wiarygodności płatniczej dowolnego kontrahenta. Dla 65 proc. konsumentów jest nią możliwość zweryfikowania, czy ich PESEL nie został wykorzystany do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania finansowego.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez IMAS International w lipcu 2026 r. techniką CAWI na reprezentatywnej próbie 1024 Polaków w wieku 18–74 lata. Badanie przedsiębiorców objęło 522 przedstawicieli firm.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: zadłużenieKrajowy Rejestr Długówdłużnicy
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